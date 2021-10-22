本日日本：經典蠟筆　變身平板電腦觸控筆

今時今日，不少畫家也從傳統手繪改用電腦來繪製，令作品可更快速完成。不過在追求速度的同時，最理想當然是可保留手繪時的觸感，電器品牌PRINCETON最近就與日本著名文具品牌櫻花彩色文具（Sakura Color Products Corp.）旗下著名蠟筆Coupy Pencil搞聯乘，推出為畫家們度身訂造的仿蠟筆觸控筆Active Stylus Pen。此筆適用於智慧型手機、iPad、平板電腦、電腦繪圖板等，賣點係無論外觀及觸感都跟真的Coupy Pencil沒多大分別，加上筆尖的長度只有約2毫米左右，令繪畫來得更精準。分別有紅色、黃色、藍色、綠色、粉紅色及橙色6款顏色可選，就連包裝盒也跟足Coupy Pencil的經典鐵盒設計，幾可亂真。

此筆設有「一般模式」及「iPad模式」兩款使用模式，後者可以繪畫更細緻的線條。另外，跟其他觸控筆一樣，筆尖磨損也可任意更換，替換筆尖的方法相當簡單，並附筆附送3枝替換筆芯。筆旁邊附有USB Type-C充電口，只需90分鐘便可充滿電，並可連續使用長達15小時。而且此觸控筆毋須經過藍牙或是其他配對，只要開啟電源鍵就能立即使用，十分方便。預定將於10月29日起發售，每支約售6,600日圓（約HK$449）。