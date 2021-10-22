太空艙耳機　聽歌仲可開瓶？

真無線耳機賣到成行成市，但外觀設計大同小異，難以令人留下深刻印象。最近由本地科技品牌UNITY Tech引入的GravaStar Sirius Pro就為耳機注入新鮮感，設計靈感來自星艦引擎，金屬充電盒中間縷空，按下機側機械按鍵，就能抽出耳機，過程發出喀喀聲，恍如打開艙門，Cyber味十足！充電盒另一賣點是以鋅合金打造，耐磨抗花，至啱粗用；同時縷空部分還能當作開瓶器，一物二用方便聽歌時開懷暢飲！

音色方面，它的一對耳機內置7.2mm複合膜單元動圈及樓氏動鐵，聲音表現平穩通透，並能精準還原各頻段的高中低音。針對打機，它特設遊戲模式，透過65ms超低延時，為玩家帶來聲畫同步的流暢體驗。另外還有電影及音樂模式，前者加強多聲道立體音效，後者使用聲學算法達致HI-FI級音效。以上模式用手指點擊耳機3下就能切換，操作簡單直接。

有別於市面上常見耳機僅支援藍牙5.0，此耳機支援最新的藍牙5.2，更不易受到訊號干擾。另外又具有ENC環境降噪及IPX5防水能力，適合戶外使用。美中不足是續航能力只有4+12小時，同類耳機中不算長氣，另外耳機外露也增加入塵機會，要勤加抹拭了！