受江若琳與林小明緋聞影響　江母：被鬧係狐狸精個阿媽

藝人江若琳（原名江玲）與前經理人公司「寰宇」合約官司案，今日（22日）於金鐘高等法院繼續開審，上午由江若琳母親周麗容（譯音）以證人身份作供，庭上控方大律師繼續盤問江母，知不知道女兒江若琳的收入？江母則表示：「佢有問我攞搭車錢，我話佢你有嘢做，仲問我攞錢。我知佢好孝順，佢唔敢畀我知，佢可能唔想我擔心。」

江母在庭上指出曾幫女兒執袋，無意中發現一疊單據，她說：「見到嗰陣好驚，點解咁多嘢做，仲會欠人咁多錢，再睇清楚，連一個氣球同一張櫈都要佢畀錢，連工作人員頭痛嘅藥都入埋佢數。我好唔明白，咁究竟呢啲係咪佢嘅個人開支？唔怪得知佢點解冇錢，要返嚟問媽咪攞錢。」

控方大律師問江母有沒有想過解約？江母即飲泣表示：「當時冇諗過。而我係有同佢哋講過，我個女同林生（林小明）嘅緋聞，根本唔關我個女事，點解要拉埋佢落水，就係咁令到我個女失去晒所有工作，咁依家點能夠還錢。其實人都有尊嚴，畀人講係第三者，我都唔想活。而我日日出門口，就畀人鬧係狐狸精個阿媽，我都唔知幾慘。」江若琳聞言亦忍不住哭起來，要身邊老公蕭唯展安慰。

證人鍾舒漫出庭作證

江母上午作供完畢後，下午開庭，法庭則傳召另一證人前英皇女歌手鍾舒漫（Sherman）應訊，接受控方大律師盤問有關製作唱片及收入流程，除此之外，亦有問到鍾舒漫是否知道江若琳欠寰宇很多錢？Sherman則表示：「其實我同佢做咗朋友咁耐，大部分時間我都係唔知。到2014年報道出咗，先知佢同舊公司有錢銀糾紛，嗰陣時佢先有同我講。」Sherman於庭上作供約20分鐘後，審訊便完結。案件排期至11月1日再審。

案件編號：HCA 1225/2014