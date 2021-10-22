周末好去處　歎啡湊米氣

又到周末，一於一家大細齊齊出動行市集吃喝玩樂盡情快樂，仲可以睇埋展覽學吓嘢添！

老少咸宜

由即日起至11月2日，MCP新都城中心舉行「COFFEE & CHILL秋日烘焙市集」，集咖啡、朱古力及曲奇嘅大型主題市集，有逾24個本地人氣品牌，包括日系咖啡選物店MYOC、本地精品咖啡店Cupping Room、本土品牌Stubborn Coffee Roaster、榮獲「朱古力界奧斯卡獎」之稱的「世界朱古力大賽International Chocolate Awards 2020」果仁朱古力類青銅獎嘅Rayca's Chocolate等；近15個品牌更係首次踏入將軍澳區，帶來近千款窩心咖啡飲料及烘焙甜點，唔少更係獨家限定產品呢！鍾意食曲奇及甜點嘅更加流連忘返，事關有多間烘焙品牌帶來多款好滋味，好似100%純手工製作嘅「珍妮曲奇」、本地原創烘焙小店Bakieee、主打自家製傳統手工雪花酥嘅人氣小店NEBU等，仲有由Rachel's Kitchen、The.baKAry及Hey Candy帶嚟辣味酥脆鳥結糖、Mochi Sandwich Pie及Happy Mix糖果包等自家別注限定產品。此外，市集特設「AeroPress咖啡工作坊」、「從可可變朱古力的旅程」（只限H‧COINS會員參與），分別由達人介紹沖煮咖啡技巧及認識世界各地可可等，絕對老少咸宜。

詳情：

COFFEE & CHILL秋日烘焙市集

日期：2021年10月22日至11月2日

時間：中午12時至晚上9時

米之日常

唔少人鍾意湊米氣，而送餐平台戶戶送為慶祝6周年，特意以米為主題，設計了《美味日嚐之旅》限定展，重塑復古米舖發掘米嘅文化魅力，將於11月4至7日於中環一個創意中心舉行。整個限定展分4大主題區，分別是米魅日嚐區、細味日嚐區、人人日嚐區及幸福日嚐區，以「米魅日嚐區」為例，大會重塑復古米舗，帶大家探索米嘅多樣化及魅力，設有關米嘅百科書，又有最受歡迎嘅米飯外賣排行榜等。而「細味日嚐區」內置有4個巨米型米粒體驗裝置，每顆都承載住一個香港人嘅故事，加上由本地插畫家Kazy Chan和星級導賞員林二汶、梁祖堯和曾比特帶大家走進裝置，聲畫細味每份窩心情感。「人人日嚐區」就有全港多區與米飯息息相關嘅人物照與訪談，更有全港首創由米粒組成嘅人像照片，同場設即影即有拍照館，與會者可以將特效照片帶回家留念添呢！至於「幸福日嚐區」就有迷你城市場景，以微縮模型展現香港外賣進化史，平台更送出6周年限定神秘紀念品。場內更設置多個限定優惠，與會者可四處尋寶攞美味驚喜。

詳情：

《美味日嚐之旅》

日期及時間：2021年11月4日（中午12時至晚上8時）、11月至7日（早上11時至晚上8時）