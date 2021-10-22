正宗籃球胸︱楊焉個半月火速收身　升Cup至34X？

寫真界紅極一時的「浸大E神」楊焉（Carol，原名楊梓瑤），2014年退出娛圈後，轉型成為瑜伽導師，更自設Studio開班授徒。早前，她成功「卸貨」榮升媽媽，誕下BB後個半月，坐完月後便積極重拾瑜伽事業。

見她拍片展示倒立的動作，雖難度極高，但她的平衡力超強，即使胸前偉大，未有因「負重」而「失衡」：「生完BB後，面對住日日都冇覺好瞓嘅日子下，回復番正常工作，真係好唔容易。好多學生都好surprised 點解我收身得咁快，其實我只係剛剛開始番workout，但好彩嘅係坐完月後，上磅時我只係比生之前重咗2磅，不過所有muscle 都冇晒要重新練過，重新適應呢個新嘅身體，雖然headstand 仲喺度，但感覺到腹直肌分離咗，成個core 好弱，要花一段時間先至可以用得番，Anyways…所有新手媽媽加油呀！」

震撼！實在太震撼！網友好自然將重點放在她的身材上，目測本身34F的她，明顯升Cup不少，爆乳情況相當震撼，網友笑言根本猜不到什麼Cup，以「X」作未知數，更說不：「太犯規了吧」、「好厲害，已完全收身了！」、「好澎湃！」、「不如去打籃球！看看效果怎樣！」