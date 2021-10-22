電波少女　鬥嬌俏可愛

「電波組.inc」呢個組合有兩位可愛又誘人嘅成員，佢哋就係根本凪同鹿目凜。（互聯網）

日本藝能界有好多美少女組合，當中好多成員靚女又好身材，亦因為咁受到寫真界垂青，搵佢哋拍寫真賣弄美色，好似「電波組.inc」呢個組合，就有兩位可愛又誘人嘅成員根本凪同鹿目凜拍寫真，今日就將佢哋嚟個比併，睇吓邊個索啲啦！

小巧巨乳

提到日本藝能界有好多組合嘅成員有拍寫真，當中「仮面女子」呢個組合可以話一度令寫真迷瘋狂，因為成員天木純同神谷繪里奈又靚女又好波，前者更經躍身成為寫真界小天后添！不過經過一輪新陳代謝之後，有質素嘅成員已經所餘無幾，反而美少女組合「電波組.inc」就有兩個巨乳少女，根本凪就係其中之一。

今年22歲嘅佢樣子可愛又帶點病態美，相當惹人憐愛，身材嬌小，但係上圍擁有一對脹卜卜嘅G奶，難怪被寫真界形容為「破壞力超群」！2013年加入藝能界後，以偶像團體「Negi」成員四出登台，由於當時要兼顧學業，搞到身心俱疲，於是2014年5月退出團體。經過兩個月休息，凪妹終於復出，加入另一團體「彩虹征服者」發展，到2017年同時兼任埋「電波組.inc」成員。至於佢嘅寫真演出係喺2016年開始，期間參加選美活動「Sakidol Ace Survival 第五季」更奪得冠軍寶座，足見阿妹有樣有身材又有實力。

根本凪

年齡：22歲

身高：4呎11吋

三圍：35G-23-33

人嬌畫靚

「電波組.inc」前名叫「Dear Girls」，歷來組合有多次成員變動，最出名嘅成員除咗根本凪之外，另一個就係鹿目凜，所以近年可以見到好多演出都係由佢哋兩個領軍，出新歌都係由佢哋演唱。今年25歲嘅鹿目凜，五官標致，雖然顎骨闊咗少少，但係氣質純情可愛，笑起上嚟依然討好吸引，加上身材豐滿有前有後，上圍一對E奶相當有睇頭。

2014年以組合「BaseballGirl」助理成員身份登場，後來至成為正式成員，2018年組合解散後，就投身到「電波組.inc」當中。佢有句口號，就係「也會畫插圖的你的女朋友」，冇錯！凜妹除咗識得唱歌跳舞，以及拍寫真騷身材之外，畫功亦相當出眾，除咗吸引到知名偶像指原莉乃同松井玲奈嘅注意，其作品更被製成貼圖喺通訊軟件出售。此外，佢仲為雜誌《月刊ENTAME》繪畫四格漫畫，開拓多一個搵食瓣數，認為叻女！

鹿目凜

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：35E-24-34

第1回合

鬥貢獻

雖然根本凪喺「電波組.inc」又唱又跳，但係相對嚟講，鹿目凜就比較多貢獻，因為佢經常擅用繪畫功夫，為組合嘅周邊產品繪畫，多添得意可愛感覺。

第2回合

鬥辣度

論身材方面，鹿目凜高挑又婀娜，比根本凪幾乎高成個頭，而且有前有，相當有睇頭，不過根本凪體態嬌小卻有對飽滿G奶，睇落辣度更高，更討男士喜愛。

第3回合

鬥活力

鹿目凜同根本凪都青春活潑，喺好多組合嘅歌曲MV中，大家都可以見到佢哋兩位調皮好動嘅演出，齊齊發揮強大嘅活力，真係好難分到高低，今個回合打和。

平手收場

根本凪同鹿目凜兩個都咁可愛嬌俏，身材婀娜又肌膚鮮嫩，不論喺舞台演出定拍寫真都相當吸引，要一較高下實在好難，所以個人認為佢哋喺今次比併當中冇輸亦冇贏，打和！