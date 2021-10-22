易宇航坪洲歎世界　請于淼食檸檬

於無綫綜藝節目《好聲好戲》中有出色表現的易宇航家住離島坪洲，日前邀請同樣嚮往離島生活的于淼參觀居所，並在易宇航屋企的後花園即摘即食鮮青檸。為了令家居煥然一新，易宇航親力親為搞裝修，令于淼大感佩服。

去年憑《降魔的2.0》「大話魔」比利一角而令觀眾認識的外籍演員易宇航，3年前由港島區搬入坪洲居住，選擇該處的原因，全因喜歡地方夠大、住得舒適，與他屬同一經理人旗下的于淼，原來也很喜歡離島的寧靜，故易宇航日前便帶着于淼參觀居所，順道細談在離島的生活點滴。

易宇航的家最大特色當然要數屋後的花園，裏面種有多種植物，他說：「呢個花園有種大樹菠蘿、木瓜、南瓜、青檸，會因應時節去收成，我最喜歡係木瓜，因為新鮮嘅木瓜溝埋鮮奶、麥皮，好好食。」現時青檸當造，易宇航、于淼即摘即食，夠晒新鮮。

健身站遍布角落

因熱愛東方文化而留港居住的易宇航，居所有不少中國風的傢俬及擺設，除此之外，亦把家居地方闢作「健身站」，例如通往天台的旋轉樓梯旁放了拉筋繩、廚房門柵則有健身桿，隨時隨地都可以健身，相當方便。

雖沒有金碧輝煌的豪華裝修，但家居每個設計都是易宇航的精心傑作：「我會裝修，所以屋企差唔多所有電器同水電都係我自己安裝，花都係自己種，同埋會擺一啲我好喜歡嘅畫作，一切以舒適為主。」受訪當日，易宇航便一個人推着一大車傢俬，預備為居所搞搞新意思，裝修一番，連搬運工都自己做埋。

于淼愛離島似度假

于淼參觀完後，大讚家居設計很有心思，她亦很喜歡離島，于淼笑言：「呢度真係好舒服，空氣又好，感覺好似喺外國一樣咁Relax。」