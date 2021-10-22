瑜伽主題可謂美國四仔作品嘅一大特色，呢種題材之所以引起四仔迷嘅性趣，皆因演出嘅脫星不但身材姣好，着埋貼身嘅身瑜伽服，玲瓏浮凸嘅身材更係表露無遺，相當吸睛，難怪長拍長有，人氣一直不減。

興奮自娛

講到四仔嘅高潮位，就梗係男女脫星嘅肉體交鋒場面，若然脫星玩獨腳戲，以自娛演出為賣點嘅作品，又能否勾起大家嘅興趣呢？呢套由Adult Time製作嘅《Naked Yoga Life #2》正係其中之一。睇片名就知，以裸體瑜伽為主題，由Siri、Charly Summer、Serene Siren及Lana Violet四位脫星演出，一開始先嚟一場全裸瑜伽騷，最後表演自娛，直到高潮作結尾。雖然內容係單調啲，但勝在四位脫星演得相當投入，一樣令人睇得興奮無比。

激情三人行

人生有索女知己，對男人嚟講簡直係夢寐以求，若然有兩位紅顏知己，彼此仲係閨密、瑜伽愛好者兼同時對你有意思呢？咁夢幻嘅事，就只會喺呢套由Fantasy Massage推出嘅《My Yoga Friend》中出現喇！由Alina Lopez、Gina Valentina、Dana DeArmond等多位美艷脫星演出，全片分為四個單元故事，每段故事嘅內容基本相同，講男主角身邊有兩位紅顏知己，兩女最愛玩瑜伽，佢哋練瑜伽時展現出迷人身段，引到男主角流晒口水，跟住就展開一場激情四射嘅3P大戰。

愈望愈興奮

有調查指健身男女唔會互望對方，只會專注做Gym，但係喺四仔就唔同喇，佢哋慾火焚身，仲打得火熱。想知當中有幾香艷，就要睇呢套由21 Sextury Video炮製嘅《Delicious Distractions》，搵嚟Tiffany Tatum、Freya Mayer、Kaisa Nord等脫星演出品，故事講佢哋都係瑜伽愛好者，鍾意邊練邊偷望身形健碩嘅猛男，而且愈望愈興奮，繼而主動埋身肉搏。當中Freya Mayer嘅演出絕對唔可以錯過，皆因作為新進脫星嘅佢，演技同床技都令人眼前一亮。

碟評

喺3部作品中，最令人印象深刻，非《Naked Yoga Life #2》莫屬，事關佢有別傳統四仔，冇男女脫星嘅激情肉搏，以脫星自娛為賣點，配合大量特寫鏡頭，對睇慣一般四仔作品嘅男士嚟講，相信會帶嚟新鮮感。想睇激烈嘅男女大戰，《My Yoga Friend》及《Delicious Distractions》係最佳選擇，前者演出嘅脫星外形一流，加上滿足男士左擁右抱嘅夢想，真係愈睇愈興奮，至於後者嘅情慾演出相當激烈，搞到香汗淋漓，令人睇得過癮。