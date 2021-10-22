投資逾百萬打造錄音室　樂宜升呢做老闆簽新人

「性感女神」樂宜今年3月與經理人約滿後，上月自組工作室，與前經理人轉換合作模式，頭炮就接了明晚（23日）舉行的線上音樂節，她以「DJ樂宜」身份與各地音樂人同線開騷。疫情以來，她做了不少線上打碟騷，雖然對住空氣打碟，但都做到Natural High！因為喜歡貓咪，計劃日後以貓女造型打碟！

錄音室投資逾百萬

早前樂宜就在自己的工作室練習，其工作室位於觀塘，面積數千呎，有錄音室、打碟室，頗具規模，她的房間亦十分寬敞。至於工作室亦簽了新人，新女安希婷近日就參與ViuTV真人騷《全民造星IV》，樂宜由藝人榮升老闆，未有透露投資金額，不過單是錄音室的設備已花費逾百萬元，她說：「因為我嚟緊會出兩首歌，又會嘗試作曲同填詞，呢啲裝備遲早都要買。」又讚安希婷唱歌好有潛質，將與對方合作另一首新歌，而她負責rap的部分。問到會否簽男仔？她笑言仔好有市場，可以考慮。

至於揀人方面，她表示首要對音樂有興趣，認為外表不重要，一定要有天分，因她想招攬不同類型的音樂人。她又透露自己首次唱歌，其中一首《外貌審裁處》便是其心聲，希望為自己平反，不要當她花瓶！