【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月十八甲辰火破日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、開業、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、6、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

洞察力強，能防患於未然，有利事業發展。

金牛座

不應隨意干涉別人的事，否則是自討苦吃。

雙子座

事業發展不似預期，最好打醒十二分精神！

巨蟹座

是時候在工作方面作出檢討，對你有利無害。

獅子座

防人之心不可無，但待人接物也毋須太緊張。

處女座

人緣不錯，易得到異性熱情招待，喜上眉梢。

天秤座

身心不在狀態，只想趁周末留在家好好休息。

天蠍座

財運一般，大額投資要審慎，切勿輕舉妄動。

人馬座

理財方面忌獨斷獨行，宜虛心聽取別人建議。

山羊座

做事心不在焉，影響進度之餘，易被人埋怨。

水瓶座

試着面帶笑容，有望拉近人與人之間的關係。

雙魚座

內心鬱悶，不妨跟親友訴苦，可得到解脫。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）牛 人氣差

鼠

壓力大，處事多阻滯，有拚勁就能克服。

牛

人氣跌，易與人爭執，晚上的心情更差。

虎

職場環境有變，事情將往好的方向發展。

兔

運勢旺盛，獲貴人相助，謀事易成功。

龍

事業順利，朝目標努力，成功不是夢。

蛇

富貴險中求！面對投資機會勿畏首畏尾。

馬

頭腦精明、即使遇到挫折也能輕鬆應對。

羊

財運上升，能掌握市場脈搏，有利投資。

猴

向有需要的人伸出援手，可收獲好人緣。

雞

心情欠佳，易為小事動氣，惹是生非。

狗

是日沖煞，精神不振，做事要醒醒定定。

豬

生活稱心如意，有期待已久的好事發生。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座的享樂方法

我曾聽過朋友說，工作是他最好的享樂方式，因為當完全投入工作時，就是最開心，聽罷令我很想知道他的金星究竟在甚麼星座。在太陽星座以外，我們還有其他行星坐落在不同星座，好像金星，不但可以看到你的愛情觀，也可以看到你的藝術感、享樂方式，甚至跟錢銀的關係。如果你知道你的金星在甚麼星座，就可以看看以下金星在十二個不同星座的享樂方式。

金星白羊座：刺激的新玩意都願意試，做運動出一身汗也不錯。

金星金牛座：最愛享受美食，會給身體帶來喜悅感覺的都喜歡。

金星雙子座：能滿足好奇心的都可以，願意跟新朋友交往。

金星巨蟹座：喜歡躲在家煮一頓美食給心愛的人。

金星獅子座：買名牌子掛在身上，享受別人的艷羨目光。

金星處女座：將凌亂的資料整理為整齊及更有用的資料。

金星天秤座：扮靚、購物、跟朋友相聚，像闊太一樣生活。

金星天蠍座：愛一個人享受孤獨。

金星人馬座：旅行及嘗試不同的新事物。

金星山羊座：工作，為自己訂立目標，之後一步一步實踐。

金星水瓶座：一個人做自己喜歡的事，不用向任何人交代。

金星雙魚座：幻想，沉溺於很多愛的感覺中。