艾美獎視后Jodie Comer出身勞動階級　差啲被拒演中產角色

憑英國電視劇《獨行殺姬》（Killing Eve）奪得《艾美獎》與《英國影視藝術文化學院電視頒獎禮》視后的28歲英國女星Jodie Comer，最近有兩套由她主演的荷里活大片上映，分別是《爆機自由仁》（Free Guy）與《最後絕鬥》（The Last Duel），人氣急升！

Jodie於英國利物浦出生與長大，當地被喻為勞動階級城市，她家庭亦不例外，在演藝事業起飛前，她需要在超級市場做收銀員，又在酒吧做侍應幫補家計。因為她的出身，在階級觀念重的英國，差點影響她的演藝事業發展！

她16歲時為一套舞台劇面試，該角色來自富裕家庭、中產階級、有學職、操標準英國口音，與她本人完全兩個世界。當她成功取得角色後，舞台劇導演跟她坦承，面試前曾認為她沒有能力演好角色，因為她無法改變利物浦的「工人口音」。Jodie受訪時表示：「有好多次會面時佢哋係咁問我，可唔可以改咗個口音，我就話，當然可以，我嚟就係為咗咁咋嘛！但可能因為我本身口音好重啦。我諗絕對係同階級觀念有關。」