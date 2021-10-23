東方日報C1：李雲迪傳非首次嫖妓　面臨2.4億賠償

鋼琴王子淪為嫖客！ 近年活躍內地演藝圈令人氣再升的內地鋼琴家李雲迪，前日被爆涉嫖娼被行政拘留，一不離二，有傳半年前他已被捉到嫖妓，但色心未止，並以實名轉帳萬元肉金，認真「光明正大」，終於嫖出禍來，聲名狼藉兼前途「嫖」整為零，隨時遭廣告商索償至少2.4億港元！

近年在演藝圈及鋼琴界兩邊走、加上在大熱內地節目《披荊斬棘的哥哥》中又唱又跳令人氣再升的李雲迪，前晚被爆在北京涉嫖娼被依法行政拘留，事件轟動娛樂圈！醜事傳千里，憑超卓琴技譽滿國際的他，由鋼琴家淪為嫖客，當然成為外媒包括美國《紐約時報》等報道對象。色字頭上一把刀，現正接受行政拘留的他面臨事業毀於一旦前，先要面對處罰。

實名轉帳 每次1.2萬元

嫖娼行為在內地雖不構成犯罪，但可能會遭受治安處罰，根據治安管理處罰法規定，賣淫或嫖娼會處以10日以上、15日以下的拘留，並處5,000元人民幣以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或500元人民幣以下罰款。如果明知自己有梅毒或淋病等嚴重性病而去賣淫或嫖娼，更涉及傳播性病罪，處5年以下有期徒刑、拘役或管制，並處罰金。

以上處罰，相信李雲迪應該十分熟悉，因為昨日有多間內媒踢爆他是「慣犯」！有傳他今年上半年同樣因嫖娼而被拘，惟當時密冚未有流傳，而「#李雲迪非首次嫖娼被抓」立即成為熱搜，不足一天閱讀量超過8億。至於為何今次再被捉到嫖娼，原來不是天眼，而是線眼！北京市朝陽公安分局稱接獲群眾舉報，同時有消息指是被網民戲稱是全球第5大情報組織的「朝陽群眾」舉報建功， 更有網民爆料詳述李雲迪和涉案29歲賣淫女子陳某卉的交易細節。

該網民稱警方是次在北京三里屯附近的一個小區查獲賣淫場所時，陳某卉坦認賣淫行為，警方在其手機追查嫖客，因而查到李雲迪出來，在他飛往北京時當場捉獲，更指他是在固定時間交易，還用實名制轉帳支付款項，每次交易為1萬元人民幣（約1.2萬港元）。令李雲迪前途化整為零的陳某卉即被網民起底，據網上瘋傳的照片，該女子身高約1米70，是五官精緻的甜姐兒，身材當然火辣，並有不少只穿內衣、狂露豐乳翹臀的索相，甫士極度誘惑，不少網民笑言：「不怪李雲迪了！」而本身家教甚嚴、獲母親張小魯放棄芭蕾舞事業去培育的李雲迪， 有指雖是公認的模範生，但其實個性壓抑，成名後情緒爆發，懷疑因而寄情女色作紓壓。

被中國音樂家協會除名

李雲迪面對最大的處罰，聲名狼藉已不足形容，還要隨時付上天價賠償。被內地官媒狂轟失德、變為劣迹藝人「典範」的他，已被中國音樂家協會取消會員資格，中國演出行業協會要求會員對他進行從業抵制，而其母校四川音樂學院更火速摘掉「李雲迪鋼琴工作室」的名牌，有關其微博超話亦被禁言，而李雲迪微博認證中本有常委等公職名銜，如今只剩「國際鋼琴家」的稱號。

正值內地大力打擊失德藝人，近年在不少綜藝節目現身的他，最近在《披》中人氣再升，自然逃不過「被消失」的結局，其參與的前7期節目已被下架外，他本有至少12個代言廣告包括汽車及乳製品等，也陸續跟他割席，當中包括任廣州城市形象代言人，昨日廣州市文廣旅局已終止其代言人資格，行內人士估計他是次嫖妓即把金脈打斷，更要向受影響的代言廣告商賠償至少2億元人民幣（約2.4億港元）。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：