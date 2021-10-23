秋末了　霜降補身好重要

不知不覺已到了今年的第十八個節氣：霜降，作為秋天的最後一個節氣，具有大地開始結霜之意，天氣會逐漸變冷，冬天即將到來。俗語有云：「補冬不如補霜降」，霜降之日要額外注重保暖及適當進補，為即將到來的冬天打好基礎！

【秋末時節宜平補】

雖然說霜降補身很重要，但不是要「大補」，反而是着重「平補」。從日常的飲食着手，調理好身體以面對季節的變化，另外秋末時分天氣亦更加乾燥，是呼吸道疾病的高發期，整體宜養陰潤燥、保暖、健脾胃為主。日常飲食中要忌辛辣、寒涼、重口味，以清淡、少鹽為主，可多吃粥水和多飲水補充身體的水分。

食材方面，肉類可選擇鴨、牛為主，煲湯時可適當地加入當歸、黨參、川貝等中藥。此外，梨子、蜂蜜、栗子、蓮藕、柿子、白果、百合、淮山、芥菜、蘿蔔、甘蔗等滋潤的食物可多吃。

【簡易茶飲之選】

多飲水固然是滋潤的關鍵，不過亦可以配合一些茶飲，令秋冬季過得更「有滋有味」。其中最最最簡單，當然是蜂蜜水，不過沖泡和飲用上都有需注意的地方。其一是溫度，沖泡蜂蜜水的最佳溫度是50度至60度，過高的水溫會破壞蜂蜜中的營養。其二是飲用的時間，蜂蜜屬於酸性食物，用水稀釋過後，酸性的成分會更活躍，所以空腹飲用蜂蜜水有機會會令胃酸增加，引致腸胃不適，因此建議在飯後（約1.5至2小時）飲用。

另外，不喜蜂蜜的話亦可試試桑葉玉竹無花果茶，做法亦同樣簡單，把10克桑葉及10克玉竹連兩粒無花果，一同以熱水沖泡即可。

【防寒氣入體】

霜降雖未入冬，但數日前氣溫瞬間急降，需防止寒氣入體，以免受涼。添衣保暖固然是基本，所謂「百病從寒起，寒從腳下生」，腳部的保暖猶為重要，在外要避免露出腳面甚至腳踝，在內可以熱水泡腳，達到驅寒、禦寒之效。睡眠時也要蓋好被，不要露出肚仔，同時充足的睡眠和愉快的心境亦同樣重要啊！