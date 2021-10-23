陳貝兒捱高山反應　為見藏族男神丁真一面

TVB記錄片節目《無窮之路》主持陳貝兒與攝製隊穿梭全國6個省份，深入10個貧困縣了解各地民生，細談當地人民脫貧過程中的挑戰及轉變，分享成功脫貧的故事，今晚（23號）播出一集，她走訪甘孜藏族自治州理塘縣，海拔高達4,014米的地方，首次踏足如此高海拔地方的陳貝兒不時氣喘，需要吸入氧氣紓緩，最終難抵高海拔的稀薄氧氣，於拍攝時出現高山反應，到醫院求診，她謂：「我覺得頭很痛，我沒試過如此頭痛」向來堅強的貝兒亦難忍淚水。

貝兒深入了解當地民情。一位原本平平無奇的藏族少年丁真，如今被稱「甜野男孩」更掀起一股「丁真熱」，貝兒將與觀眾探討當中蘊藏的「魔力」。原來因一次偶然的機會，一個城都攝影師來到理塘巧遇一個剛剛放完牧、準備去買泡麵吃的藏族少年丁真。攝影師把短片放上互聯網，一夜之間在網絡瘋傳，逾幾百萬人點讚。人人都說被丁真清澈的眼神感動、真摯的笑容融化，其新聞及點擊率高達十幾億，同時連帶家鄉「理塘」搜索量激增。丁真自此成為炙手可熱的網紅，積極推廣旅遊，吸引各地旅客為一面之緣蜂擁而至，攻陷貧困堡壘。貝兒在「天空之城」中，親身體驗「貼地」的藏族族民生活，丁真教貝兒說藏語，貝兒又細聽丁真童年點滴與現今的生活轉變。

隨着一股丁真熱，理塘於全國打出名堂，不但由一個貧困縣搖身一變成「網紅縣」，而且喚起大量多才多藝，年輕貌美藏族青年的決心，於互聯網年代利用「玩手機」的天賦，全力以赴為家鄉宣傳，甚至連旅遊局長也化身網紅，帶動旅遊脫貧。互聯網改變世界，於扶貧方面迎來嶄新突破。網紅經濟透過短視頻突破地域限制，將農村美景及產品帶入大眾視野，獲得粉絲點讚藉收宣傳之效，亦得到實在的收入。