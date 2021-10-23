黃貫中《棘哥》有機會被Foul　朱茵托蔡少芬代撐場

接連12集的內地人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》即將步入尾聲，24位哥哥們奮戰多場賽事後，最終分成兩組，分別是由成員張晉、陳小春和張智霖等組成的「一枝花陣營」，以及以李承鉉、黃貫中和趙文卓為首的「麒麟陣營」，並在最後一場公演上展開3場對決，失利一方將有隊員暫別舞台！

承接前兩輪對決，「麒麟陣營」以些微差距落敗而累積兩個離場名額，所以負責最後一輪表演的黃貫中（Paul）和歐陽靖等人壓力加倍，為確保成員晉級，賽前Paul坦言要把憤怒轉換成能量，全力以赴。談到他的決心，他直言年輕時爭強好勝，還因此搞壞身體：「我是一個好鬥的人，曾經希望更了解拳擊，就是為了人家一句『你不行』，所以十年來不停地練拳，結果練到現在骨頭都變形了，晚上彈結他手都發抖，就是為了好鬥而害了自己。（如果有另一個我）我會告訴他，不要為鬥而鬥。」

袁詠儀、蔡少芬（Ada）都有到場支持另一半，雖然黃貫中愛妻朱茵未能到場支持，不過，同屬「港普F4」的Ada代替好姊妹送上驚喜：「我的好朋友（朱茵）說她要支持她的老公，叫我代替她說『老公好好享受、盡情發揮，我愛你，你是我的英雄！』」