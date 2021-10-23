艾力寶雲片場意外射殺攝影指導　副導交真子彈道具槍

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）周四（21日）於新墨西哥牧場拍攝西部片《Rust》時，開道具槍意外射中42歲女攝影指導Halyna Hutchins與48歲男導演Joel Souza，Halyna傷重死亡，事件震驚國際。該片女星Frances Fisher翌日於社交網站透露Joel告訴她，他已經出院。

周五（22日）曝光的法庭文件顯示，警方查出道具槍當時是射出真子彈。電影槍械主管Hannah Gutierrez於片場木建築旁的推車上，放有3把道具槍，副導演Dave Halls拿起其中1把交給艾力，並告訴他可以安全使用，但Dave並不知道該把道具槍是裝填實彈。文件未有講明是誰負責裝彈。事發時，Halyna心口中槍，站在旁邊的Joel亦告受傷。艾力染血的戲服、所有道具槍與子彈以及拍攝片段，都被警方取走作為證物。

知情者指該片製作多番出現安全問題，意外前的周末曾有道具槍在不應該發射空包彈的情況下走火。而意外前數天，有工作人員投訴工作環境不理想後辭職，部份被非公會成員代替。意外當日亦有多人辭職。

艾力於社交網站致哀：「對於Halyna Hutchins被悲劇意外奪走生命，沒有言語可以表達我的震驚與悲傷，她是個妻子、母親與我們敬重的同事。我全力配合警方調查事件起因，亦聯絡到她的丈夫，對他家人給予支持。我為她的丈夫、兒子與所有愛Halyna的人感到心碎。」