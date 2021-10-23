港產農夫　魚稻共生種酒米

香港開埠初期只是小漁村，蛻變至今日的大都市，寸金尺土，有地都用來建築，魚塘、農地少之又少。不過隨着近年陸續出現有機耕作及優質養魚場，本地耕種文化亦再現。早前就有港人在大帽山推行本地首個魚稻共生養殖，種植日本釀酒米和飼養脆肉鯇，更成功利用酒米來釀酒，打造出別具一格的本地品牌，將本地農產發揚光大！

專業人士變農夫

香港可以耕種的田地不多，農產品收益被認為不算高，可以算是夕陽行業，不過依然有人願意入行。Tom以前從事品牌顧問和市場總監，卻在去年於大帽山租下超過2萬平方呎農地，發展香港首個魚稻共生養殖，滿有信心建立自家品牌，由專業人士走向職業農夫之路。很多產品都可以創造香港品牌，為何Tom會揀選農業呢？「數年前內地有個大型街市項目想效法香港的模式，團隊在做資料搜集時，發現香港的土壤和水質甚佳，農產品市場卻很少，覺得這行業大有可為，於是決定深入研究。」

種酒米、飼養脆肉鯇

在思考種植方向時，Tom將精養、有機、高質量和能否吸引別人入行列作4大要點，最後發現「雙贏」的魚稻共生養殖相當適合。為加強農業知識和技巧，Tom曾到廣西學習，並參加網上課程，經過幾年，在內地試行成功，就決定在香港實踐。Tom說：「其實種甚麼都可以，重點是如何為成品發掘出路，故我決定以本地農作物，再加釀造的意念，配合不同工藝打造自家品牌，種酒米釀酒是一個好選擇。」定好大方向，他與拍檔終於決定先種植日本酒米山田錦，同時間飼養食用魚如脆肉鯇，以增加收成。

由零開始收穫豐富

大帽山的土質肥沃，又有天然的山水灌溉，是適合種植的好地方。由於疫情關係，很難聘請內地專業農夫來港，於是Tom就和拍檔由零開始，自行開墾耕地。然而萬事起頭難，未開發的泥土最初質感猶如芝麻糊，要用機器挖成耕地，才適用於種米養魚，過程中要彎腰插秧，笑這攰到腳震。養魚方面亦花心思，要由魚苗養起，更不時要檢查水質以提高魚苗存活率。他說種米養魚期間試過水浸，又試過有30多頭牛闖入農地等，每個過程都相當難忘；不過慶幸辛苦未有白費，第一造山田錦存活率超過5成，脆肉鯇產量預計最高可達15,000斤。現時田裏正種植第二造的山田錦，同時間亦試種雄町和五百萬石2款酒米，期望有好收成。

本地食材變身商品

收成過後就要為成品找出路，Tom指出除了原條魚出售，也會跟廠商合作推出炸魚皮、酸菜魚等副產品。山田錦則配合本地富代表性的奇楠沉香，運送至日本靜岡縣的酒廠釀製，打造出2款富本地風味的香港清酒。他指出新品甫推出市場已一鳴驚人，得到不少回響，所以現時除了種日本酒米，也打算種啤酒花釀啤酒、種大麥釀氈酒等，讓本地的農業品牌發揚光大。「無論環境怎樣轉變，大家對吃的追求是不變的。現時世界的趨勢是在地覓食，最優質的農產品其實就是在自己屋企附近，香港的優勢是水土比大家想像中高質，如果有好的耕種方法，我們只要專注1至2款農作物便容易成功，可算是本地農業的出路。」

同場加映：其他香港原味

1.復耕二澳米：位於大嶼山西北面的二澳村於2012年開始復耕計劃，復耕計劃整體面積約100萬平方呎，農田佔地80萬平方呎，現時該區已復耕的農地約有10萬平方呎，是香港最大的有機稻米田，主要種植馬霸米、美香粘和台灣秈十號米，並出產蔬果和蜜糖等。

2.荔枝窩種咖啡樹：位處新界東北的荔枝窩是傳統客家圍村，於2017年投入荔枝窩復耕活動的「荔林咖啡」，最初種植薑和薑黃，後來發現該區氣候適合種咖啡，2019年開始試種，現有5個品種的咖啡樹，現約有200棵咖啡樹，並有咖啡豆可採收。

3.元朗種日本提子：元朗的朗屏士多啤梨葡萄園有20萬平方呎果園，選用其中8萬平方呎引入日本香印提子種植，到現時種植晚夏和巨峰提子，按收成期日子開放果園，讓客人採摘。