HK$150一塊抹芒布　等3個月先買到？

上星期Apple發布會就推出了新MacBook Pro、AirPods 3等產品，不過最引起大家興趣的竟然並非上述產品，而是一塊「擦拭布」的抹布。今次Apple這塊抹布看似平平無奇，但定價更高達HK$149，而且更掀起搶購潮，至少要等待10至12星期才到貨，想知抹布有咩乾坤就要睇片喇！

上星期提到Samsung將會舉行Unpacked Part 2發布會，新產品亦終於揭盅。原來就是Bespoke Edition的Galaxy Z Flip 3及Galaxy Watch 4。除了Bespoke Edition，更有與法國時裝品牌Maison Kitsune聯乘的Galaxy Buds 2及Galaxy Watch 4，詳情就撳入片睇啦！

最後一則科技新聞是關於Google Pixel系列，發布新一代的Pixel 6及Pixel 6 Pro，今代更加首次換上由Google研發的Tensor處理器，官方指處理器強在人工智能以及Machine Learning，效能亦不錯，睇片揭曉新機其他賣點及定價！