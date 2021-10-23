李雲迪涉黃被拘︱波神彭丹心涼狂踩　揭當年積怨！

內地鋼琴家李雲迪涉嫖娼搞到一身蟻，面臨被內地演藝圈全面封殺，以及官媒直批「自作孽不可活」之時，就連一代性感女神、有「波神」之稱的彭丹（丹丹），都加把口鬧爆李雲迪有報應，一吐積存了13年的怨氣！丹丹在社交網轉發兩篇李雲迪嫖娼的報道，並留言：「善惡終有報，天道好輪迴。支持朝陽公安，感謝朝陽群眾。」

李雲迪出事以來，所有藝人包括Hehe緋聞男友王力宏及緋聞女友湯唯都冇評論，唯獨丹丹發聲，因為13年前跟李雲迪結怨而起！2008年李雲迪被拍得和丹丹及一班朋友在上海食消夜，即傳出波神冧琴王的緋聞，當時丹丹講到明，當晚是應作曲家譚盾邀請出席，同李雲迪不相熟，怎料李雲迪暗示有人放料，更力斥：「怎麼會把我跟中年婦女扯在一起？當晚我根本不知道有那位女士在場，我們根本沒有交談。」

一句中年婦女，對於當時36歲的彭丹來說，猶如五雷轟頂，難聽過粗口，她大呼要追究：「好嬲呀！黐線嘅！我只係知有個姓李喺現場，唔知嗰個係李雲迪！我冇戲上冇劇上，我又唔係新人，點解要搞宣傳？」雖然丹丹胸襟廣闊，但這隻死貓的確頂胃，加上她在內地影壇政壇吃得開，又難怪咁嬲豬！

近年已絕少公開現身的丹丹，在九十年代跟「波霸」葉子楣在影壇豐乳飄搖，無可匹敵，三圍36F、24、36的丹丹曾被成人雜誌《花花公子》出動25萬美元，力邀她全裸上陣拍攝，但她緊守三點不露的防線一口拒絕，當時美國《紐約時報》盛讚她是有骨氣的東方美人。丹丹可謂是大娛樂家，其半鹹淡廣東話不單深入民心，曾說自己有「魔鬼濕柴」（魔鬼身材）；時裝設計方面亦很有個人風格，早年已發起DIY概念，親自剪裁心形露股裝成熱話外，更是節目《獎門人》系列的常客，並愛分享兩大絕技：「E字馬」（一字馬）及「拱巢」（拱橋），尤其當年在慈善節目中，以小背心上陣的她「拱巢」時的一幕，把36F雙峰傲然的挺起來，兩座如山丘的咪咪，撐起善款，絕對是港人集體回憶！

丹丹去咗邊？2000年開始轉往內地發展的丹丹，主演不少歷史等題材的電影如《開着火車上北京》及《南泥灣》等，之後轉戰政壇如當政委等，對於由性感女星變政委，當時她一句：「我不光有胸，還有胸懷！」氣場甚勁！所以近年被指有「變臉」之嫌，丹丹更加冇有怕：「年紀會大，個樣變咗有幾奇？」口才同身材一樣咁勁，真係誰乳/語爭峰？