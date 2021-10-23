馬浚偉獲周振基全力支持　開節目播林家聲戲寶

藝人馬浚偉身兼多職，既是藝人，又大搞自家演藝學校，現時更身兼無綫藝術訓練中心校長及香港電台創作總監，勤力之餘亦甚多創意、諗頭。據知，馬浚偉已安排好在12月開始，於港台電視31台播放「林家聲演藝承傳特輯」及林家聲的26套戲寶。粵劇名伶林家聲逝世已有6年，他的作品都極之珍貴，今次馬浚偉親自與林家聲的契仔兼香港演藝學院校董會主席及林家聲慈善基金主席周振基先生洽談，以誠意打動對方，林家聲的特輯才能於香港電台播放，令廣大的劇迷可以免費欣賞。

馬浚偉接受東網訪問時謂：「我好多謝周振基主席對我嘅信心同支持，因為聲哥留低嘅每一份都係寶藏，非常非常之珍貴。我希望能夠藉着自己的毅力，將聲哥嘅藝術畀更多人睇到，好多謝周主席嘅無私將呢啲寶藏分享畀我哋。」

而周振基主席亦大讚馬浚偉積極推廣戲曲及各方面藝術有心有力：「最近我哋再傾番，佢睇咗聲哥嘅特輯同演藝承傳，了解咗之後，一直同我講話想將呢啲聲哥嘅作品畀港台播，我哋都考慮過馬浚偉係一個好有心嘅人，亦好有誠意，佢亦明白聲哥絕對唔想有商業嘅味道，所以我哋極之願意交畀港台播出，希望普羅大眾更了解聲哥的粵劇造詣及本土藝術。」