朝陽群眾舉報立功　驚傳李雲迪原來係搵男妓！

內地鋼琴家李雲迪21日涉嫖娼被拘留，事件震驚全國，據北京市朝陽區警方通報，指已拘捕一名29歲「陳某卉」賣淫女子及39歲嫖客李雲迪，大家都痛罵李雲迪身為公眾人物都以身犯法去嫖妓。正當大家以為李雲迪係同涉案女子陳某卉有肉體交易時，網上竟然傳出陳某卉其實係「媽媽生」，直指李雲迪畀錢嘅對象係爆肌猛男。網友晒出與友人嘅對話截圖，並公開猛男當裸照：「他找的其實是男的，找的鴨，但通報上寫的是女的」不過消息目前未經北京警方證實。

另外，因為警方通報指今次事件全靠朝陽群眾舉報立功，先成功拉人，有網友就發現呢班「朝陽群眾」其實「戰績彪炳」，7年嚟已經報料警方拉咗10幾位涉案名人，其中包括藝人柯震東、張耀揚、陳羽凡、黃海波、王全安（張雨綺前夫）等，多位涉黃涉毒嘅名人因此人氣急跌，受盡千夫所指，甚至消失喺娛樂圈。

原來「朝陽群眾」係有組織嘅防罪市民，並分為5部分人員，包括治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏員、治保積極分子，而呢班市民亦係住喺北京朝陽區嘅民眾，喺2017年時，實名註冊嘅「朝陽群眾」已將近14萬人。