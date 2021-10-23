滋味大閘蟹宴　強勢登場

今年大閘蟹的來貨供應穩定，很多餐廳食府都乘機推出原隻大閘蟹和蟹粉菜式，除了矜貴的套餐外，還有單點菜式選擇，部分更為客人配上合宜的佳釀品嘗，這個秋日，大家可以盡情拆蟹嘗蟹粉。

美酒伴嘗

食大閘蟹送花雕

吃大閘蟹時來一口花雕酒，滋味去寒。荔枝角大公館由現時至12月中推出9道菜「金秋大閘蟹宴」，當中包括約五両半的清蒸大閘蟹1隻，品嘗靚蟹時，餐廳還送1杯廿五年紹興花雕酒拼配，讓風味倍增。另外還有生拆蟹粉小籠包丶花雕醬油蟹粉凍丶芝士野菌焗蟹斗丶金杯芙蓉蟹粉海鮮羹丶蟹粉香煎日本溏心帶子丶乾坤蟹粉白玉及溫泉蛋蟹粉拌葱香手工麵多款菜式，最後來以薑茶雲石湯圓作結，最是滿足。除此之外，餐廳亦供應單點菜式，包括蟹粉黃魚獅子頭丶窩巴蟹粉蝦球丶芙蓉蟹粉蒸銀雪魚球及鮮拆蟹粉扒豆苗，選擇就更多。

特選清酒

除了花雕，近年亦流行可揀選其他種類的美酒來配大閘蟹。灣仔香港萬麗海景酒店於現時至11月30日推出2款大閘蟹套餐，第一款套餐以6両的清蒸大閘蟹公做主角，另外有花膠燴蛇羹、孜然煎羊架和臘味糯米飯等菜式，另一款套餐則以4両清蒸大閘蟹乸配6両大閘蟹公，最適合蟹癡。2款套餐都提供白雪 超特撰 江戶元禄之酒乙酌作配，這款呈琥珀色的清酒，猶如陳年紹興酒般香醇，可提鮮去腥，和大閘蟹很夾。

花雕紅酒二選一

很多大閘蟹套餐，除了肥美的大閘蟹和蟹粉菜，還會加入店家招牌菜設計。夜上海由現時至11月30日推出13道菜尚選大閘蟹套餐，除有原隻大閘蟹、高湯蟹粉燕窩、蟹粉釀蟹蓋和蟹粉小籠包，還有店內的招牌冷菜和主菜，如古法煙鴨蛋、鎮江肴肉、龍井蝦仁、桂花蜜汁火方等，若2位以上預訂，會送陳年花雕壼或指定紅酒1杯（每位）作配搭。

侍酒師精選

講究的Wine Pairing，侍酒師會按個別菜式特色來拼配美酒，讓酒和食物都達致最佳味道，中環米芝蓮一星都爹利會館由現時至11月30日推出大閘蟹嘗味餐單，有侍酒師精心挑選的日本清作配。前菜的蟹粉小籠包、蟹粉鍋巴適合配包山形縣的清酒東洋美人播州愛山特吟純米大吟釀，提味開胃。6両的北海道大閘蟹配千葉縣的福祝純米吟釀山廢，豐厚酒體和鹹香氣息，讓蟹肉提升另一層次。生拆蟹粉星斑件配岐阜縣的菜配達磨正宗20年古酒，讓魚肉味道變得複雜富層次，最後品嘗石鍋蟹粉燜手工粗粉條和甜品作結，令人回味。

蟹粉蟹菜

性價比高

很多酒店大閘蟹套餐只供應一隻蟹，另有多道蟹粉及其他菜式，而香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒、由即日至11月14日推出的「金秋大閘蟹宴」（兩位起）就反其道而行，超慷慨地供應3隻4至5両的江蘇大閘蟹，可自選清蒸或薰衣草蒸，夠晒特別。另有話梅爽脆雪耳涼瓜及陳年花雕醉雞作前菜，以及鮑魚絲海皇羹、蟹粉蟹肉扒豆苗、薑米瑤柱蛋白炒飯和棗皇薑茶，較不少餐廳食肆抵食！

足両蟹粉

很多餐廳都標榜選用大量蟹粉，看到金黃蟹粉鋪滿整道菜，相信必定很滿足。翡翠拉麵小籠包由現時至2022年1月1日推出一系列的蟹粉菜式，其中5道菜標榜選用足1.5両蟹粉炮製，當中包括蟹粉豆苗、蟹粉獅子頭、蟹粉豆腐煲、蟹粉拌毛細麵和蟹粉蝦球鍋巴，分量十足蟹粉鋪滿食材，單是看到已賞心悅目，入口豐腴香滑，蟹迷應該會滿意。

蟹粉火鍋料

秋風起，打邊爐正合時，再加上時令大閘蟹，可創出不同新風味。酒鍋今年首次推出大閘蟹黃金鍋盛宴，湯底為黃金蟹粉雞煲花膠湯底，除了5.5両陽澄湖大閘蟹，還有一系列的蟹粉火鍋配料，包括手工蟹粉蝦餃、自家製流心蟹粉丸、黃金蟹粉魚皮、蟹粉響鈴等，另有單點的蟹粉粉皮和蟹粉刀削麵。客人亦可用優惠價訂購外賣大閘蟹，重量由4.5至7両都有，超過指定價錢可免運費。

星級之選

除了親民的蟹粉菜，有高級中菜廳亦首次推出主題套餐，中環米芝蓮二星營致會館由現時至11月底推出7道菜大閘蟹套餐，當中有約7至8両重的原隻清蒸大閘蟹、黑魚子蟹粉石榴球、花膠蟹粉扒津白、蟹粉燴稻庭麵，另外還配有其他精緻小菜，如作開胃小點有柚子蜜餞鰻魚球、蜜汁極上豚肉叉燒、花雕太白醉香鴿及魚露芝麻海蜇，其他有啖啖肉的蒜頭抽煎羊鞍，最後以薑茶湯圓、椰汁柚子桂花糕、香芒奶皇糯米糍結束晚宴，讓客人有完美體驗。單點菜則有矜貴的芙蓉蟹粉燴官燕和碧綠蟹粉星斑球等，讓客人選擇。

蟹粉美饌

對不擅長拆蟹的人來講，蟹粉菜正是個好選擇。灣仔中菜廳中庭由現時至12月31日推出「金秋蟹逅」蟹宴就有8道蟹粉菜式，蟹粉海膽二弄有鮮海膽蟹肉凍及蟹粉海膽腐皮卷，矜貴的蟹黃玉帶花膠羹、彈牙的蟹粉扒虎蝦和飽滿的蟹肉鱈魚金福袋等，最後有櫻花蝦薑粒炒飯和薑茶湯圓驅寒，方便想吃蟹粉菜但又不想拆蟹的客人。

秘煉蟹粉超精彩

大閘蟹除了原仔蒸來吃外，就是拆成蟹粉入饌，沙田帝逸酒店逸軒由即起至11月15日期間推出全新「秋日蟹饌」，既有8道菜大閘蟹套餐，亦有一系列單點蟹饌，由清蒸大閘蟹至蟹粉扒花膠扒、小籠包得都有。最特別之處是大廚自家製的蟹粉，乃人手鮮拆後以蟹蓋及豬油秘煉而成，零舍甘香。套餐有兩隻清蒸大閘蟹，以及蟹粉小籠包、蟹粉白玉燴雪燕、蟹粉扒花膠扒，另有紅糟意瓜炒蚌仁、艇家花膠浸時蔬、水鄉蟹粥及甜品。套餐菜式大部分均可作單點，另設多款蟹饌，包括醬油大閘蟹年糕（兩隻）、芙蓉伴蟹粉、鬼馬蟹粉、金盞蟹粉杯和蟹粉雪糕筒等，組合多多，任君選擇。