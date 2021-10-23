Anson Lo冧神徒有一手　自揭睡前習慣Fans尖叫

當紅男子組合MIRROR成員、「教主」Anson Lo（盧瀚霆）日前親親「神徒」（Fans暱稱），喺社交平台玩「你問我答」，先有Fans問︰「教主你由細到大有冇畀人讚過啲字寫得靚同工整？」Anson Lo就自揭小學參加過多次毛筆書法比賽，仲話記得媽咪對佢寫嘅字體要求好高，但佢笑話︰「大個之後啲字就變醜，目前為止見過寫得最靚嘅係『教母』，而且佢個簽名係由右至左咁簽，好神奇！」而其實呢題嘅重點係張背景圖，係韓國著名景點南山塔嘅愛情鎖，上面寫咗Anson Lo同「神徒bbs」嘅名，鬼咁死Sweet！

再講到新歌《Megahit》係佢暫時最喜歡嘅作品，希望可以唱Live嘅時候畀到驚喜Fans，然後自爆新歌原來只係短短排咗3次舞，每次1至2個鐘，喺舞蹈方面Anson Lo果然有天分！問到佢現階段再有啲咩新嘗試？佢答︰「唔同角色嘅戲劇演出、R&B、主要係Rap嘅跳唱。」

Anson Lo亦有爆睡前小習慣，睇到呢度嘅各位「神徒」要注意Mark低啦！佢話會先點蠟燭，然後煲電影、煲劇，直到有啲睡意就熄電腦，再錫啖愛犬Amber、睇埋Fans留言，就會吹熄蠟燭瞓覺！最後有「神徒」問︰「列出呢年進步得最好、最快嘅事？」Anson Lo笑答︰「閱讀你哋喺我社交平台Post下留言嘅速度！」實行做每件最先都諗到Fans！