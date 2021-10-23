Mazda CX-8 2.5 i-Nappa Super 6-Seater　極上新品

首度輸港的CX-8 2.5 i-Nappa Super 6-Seater，屬Mazda旗艦6座SUV。外觀上跟其他CX-8最大不同的是配上了網狀鬼面罩，前方泵把及車側亦加入電鍍飾件。 （胡振文攝）

CX-8作為Mazda旗艦SUV，之所一直被睇高一線，最大原因是它擁有傲視同級的寬敞空間，不存在Dog Seat問題，繼Core及IPM版本先後供港，現輪到更高規格的i-Nappa Super 6-Seater。

車廂採用「2+2+2」的6座布局，全車座椅均以原廠Nappa皮革包裹。中排一對電動調較獨立座椅，附設導流式通風及暖氣功能，加上3區恒溫冷氣系統及獨立中排出風口，提供最舒適的乘坐體驗。此外，為方便後排乘客進出車廂， 中排椅側及椅背特設「One-Touch Walk-in」電動按鈕，後座乘客只需手指一按便輕鬆令中排前移，騰出通道上落。

不止內裝豪華，隨車安全配置亦齊。集駕駛者注意力警示、智能城市前/後煞車、車道偏離警示、車道保持輔助及自適應智能LED頭燈組於一身的i-ACTIVSENSE主動安全系統及360度環視泊車系統連前後泊車感應，皆屬標準配備。其他還有支援無線Apple CarPlay的MZD Connect 8吋輕觸多媒體屏幕系統、BOSE 10喇叭音響系統、全彩色投射顯示、多功能軚環附設電熱功能、Qi無線充電板、 電動玻璃天窗、腳掃感應及遙控電尾門、19吋鋁合金輪圈等。 車價僅約42萬就有交易，點計都是抵買。

規格表

車型：5門6座位SUV

引擎：SKYACTIV-G直四自然吸氣

容積：2,488c.c.

最大馬力：194PS/6,000rpm

最大扭力：258Nm/4,000rpm

傳動：SKYACTIV-Drive 6前速+/-自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣臂桿、（後）多連桿式

車身體積：4,900×1,840×1,725mm（長×闊×高）