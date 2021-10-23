8年前爆「找力宏」疑遭李雲迪抹黑　劉謙：當時沒人相信我！

「鋼琴王子」李雲迪在北京涉嫖娼被行政拘留，事件愈鬧愈大。不少網友更翻炒當年他與魔術師劉謙的恩怨。事緣2013年的一個春節晚會上，2人搭檔表演《魔琴》魔術，期間李雲迪在劉謙旁耳語，劉謙即狀作驚訝大聲說：「誰？找力宏（王力宏）？ 」然後裝作道歉「對不起，對不起！」隨即返到台中心繼續演出。由於當時李雲迪和王力宏之間的同性關係密切，令全場觀眾嘩然，造成了一場「找力宏」風波。

當時劉謙在社交網發文：「在台上的說話，每一句都溝通過。雙方滿意才會定案的。Come On! Be honest（誠實點。）」劉謙經理人何晃杰亦發出聲明，強調台上的笑話是演出前由李方在對詞時提出的，自己亦曾反問李雲迪的經理人是否真的不介意，換來對方一句「沒問題，不介意。」但李雲迪則表示：「從未建議或提出過台詞的內容，相信你們的判斷，只希望把更多好鋼琴古典音樂帶給你們。」雙方各執一詞。

李雲迪傳被拘留後，事隔多年舊事被重提，劉謙亦按捺不住網上發文：「這也能被翻出來，真諷刺。當時根本沒人相信我說的。」而他的經理人何晃杰亦發文表示：「不是不報，原來時候已到！人呀！人呀！」似是意有所指。