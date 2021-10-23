本日日本：《刃牙》30周年展覽　1比1地下鬥技場現身

喜歡格鬥漫畫的朋友，肯定有睇過由板垣惠介編繪的《刃牙》系列吧！為慶祝該系列於《週刊少年Champion》連載30周年，將於2022年3月5日至4月17日在東京Dome City內的Gallery AaMo舉行《刃》歷來最大規模的展覽「連載30周年紀念 地上最強刃牙展！in東京Dome City」。《刃》第一部早於1991年在《週刊少年Champion》連載，之後推出了多個續篇，故事以地下鬥技場最年少優勝者範馬刃牙，跟其被稱為「地上最強生物」的父親範馬勇次郎之間的「父子爭吵」為主軸，過程中與一眾空手道、柔道、拳擊、職業摔角、少林寺拳法、相撲等不同高手交手，甚至挑戰超強原始人，帶來一幕幕精彩的格鬥場面！是次展覽會展出多張《刃》經典戰鬥名場面手稿，藉此回顧作品的中心思想「甚麼是『強』？何謂『地上最強』？」此外還有等身大的範馬刃牙模型、刃牙家的3D情景展示等，不過當中最大亮點是早前透過眾籌活動火速籌得220萬日圓（約HK$149,600），於會場將地下鬥技場以真實比例呈現出來，而捐款的朋友根據數額的數目，更可獲得場景立牌、徽章、彩色複製原畫、板垣老師簽繪版（可指定角色）等物品，有興趣的朋友即日起至11月27日前依然可以繼續捐輸。而附送T恤的門票套票即日起至明年1月31日於網上發售，售6,500日圓（約HK$442），淨門票將於明年2月開售，成人每位1,500日圓（約HK$102）。