陳家樂自認跳舞似隻蟹　唔敢做歌手怕影衰樂壇

藝人陳家樂、廖子妤、白只、楊詩敏等今日（23日）出席「《梅艷芳》電影製作特輯首播禮」，前兩者分別片中扮演鄭少秋（秋官）及梅愛芳，齊表示對唱歌戲份最感壓力，當中家樂還要載歌載舞，自爆本身手腳不協調，跳舞更像一隻蟹，問到為何也被選中？他笑說：「可能試鏡前參考咗一幕張國榮嘅表演片段，導演畀我呃到，所以畀機會。（有冇諗住之後唱多啲歌？）如果真係做歌手，我應該會影衰樂壇。」

對於秋官當年被稱為「排骨秋」，家樂透露拍時前未被要求減磅：「試鏡時塊面仲脹卜卜，雖然我好鍾意模仿人，但今次秋官角色難度係9.0，所以都花咗6百幾蚊學咗2堂日文發音，最難係要學原唱者喺走音與唔走音邊緣唱法，同埋說話口脗。」

而廖子妤亦冇意轉做歌手：「雖然我都鍾意唱歌，唱K有時都幾好聽，但見到好多明明喺節目中唱得好好嘅人，都係有好多網上負評，睇到都驚，所以我都係專心演戲算。」更指試鏡時被要求重演當年梅艷芳於電影《胭脂扣》時演繹的《客途秋恨》，為此特別花了近800元跟老師上堂：「南音嘅技巧真係好難，不過最後被揀中，個學費會覺得好抵。」