林雅詩疊埋心水移民英國　一講拍拖就驚！

藝人林雅詩（Grace）與布偉傑今日（23日）出席活動，Grace久未露面，她談到近況時說：「匿埋咗一段時間，唔想見人，嘗試做其他新工作囉。（你間中介公司？）其中啦，多咗香港人過去英國，希望幫到佢哋，諗住過到去可以成立個香港人嘅group，大家可以互相幫忙。（決定咗移民去英國？）安排緊，希望呢2個月完成晒啲工作就過去。（你捨得？）係時候啦，年紀都有番咁上下，阿仔同屋企人都喺嗰邊，其實都有唔捨得嘅，好鍾意香港。（有工作搵你會唔會返嚟？）睇情況啦，要隔離時間太長，其實近來都推咗好多內地工作，都差不多6位數字報酬。」

提到感情問題，她坦言不想再提：「講感情同拍拖嘅嘢都好驚，暫時唔想住。（可能去到會有新開始呢？）算啦！我自己感情同婚姻都唔係咁好，去到嗰邊努力工作做個普通人好過。」她指早前匿埋的日子，工作上接觸都是圈外人，感覺很舒服，她打趣說像《秋天的童話》般，在英國成立「香港同學會」。

布偉傑指疫情令他2年未有返家鄉美國猶他州，他説：「都冇辦法，係可以返去但返嚟香港要隔離，自己公司都多人搵我合作。（邊方面工作？）教英文嘅計劃，係5年前開始嘅，雖然呢幾年咁多嘢發生，但我都堅持做，另外都有拍戲，前排拍咗《金手指》，對住梁潮偉個天真可憐嘅眼神，要扮晒嘢睇佢唔起，場戲好難做。」問到會否回無綫拍劇，他指若對方找他可以考慮的。