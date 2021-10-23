唔只扮學友！李思捷「秋官腔」向吳若希挑機

由李思捷主持及監製無綫遊戲節目《思家大戰》，將於明晚（24日）播出第八集，該集參與嘉賓有由郭偉亮（Eric Kwok）、李幸倪（Gin Lee）、曾比特（Mike）、涂毓麟（Oscar）及周子涵（Kerryta）組成的「U記」隊，以及由周柏豪、連詩雅、吳若希、吳若希弟弟（Carson）組成的「星星隊」。

未知是否因今集嘉賓全為歌手，本身「唱得吓」的主持思捷忽然技癢，輪流向李幸倪及吳若希挑機。擅長模仿張學友的李思捷，先以「我想集郵」為名，要求以「學友腔」與李幸倪合唱《日出時讓街燈安睡》，並笑言：「之前湯寶如、王馨平都全部畀我屈過㗎喇。」由於李幸倪向來唱功了得，故縱然李思捷「歌神」上身，也是「誰也搶不了誰的風頭」，第一回合「競歌」打和！

之後「唱開有條路」的李思捷，再向吳若希挑機，他先大讚吳若希首本名曲《越難越愛》深入民心，隨即表示要以「秋官（鄭少秋）腔」與對方一較高下，結果李思捷憑藉神乎其技的「秋官腔」成功技壓全場，駕輕就熟的他更抵死地唱出「秋官Style」：「唉吔！」令大笑姑婆吳若希也招架不住，氣氛異常高漲。

今集題目亦相當抵死，由於Eric Kwok以與Ironman神倒模馳名，其中一個題目是「講一個超級英雄」，結果Ironman果然上榜，全場又再一片熱鬧。