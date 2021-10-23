同張天賦開騷感受四面台！洪嘉豪自認渺小爆喊

歌手洪嘉豪（Kaho）及張天賦（MC）首次拍檔舉行音樂會，他們入行前已是好朋友，在開場時就合體演繹了4首作品，邊唱邊玩的互動，默契十足。之後MC分享了首次開騷就得到紅館式四面台的興奮心情：「原來個感覺同Rehearsal（綵排）時係兩樣嘢嚟！但面對四面台，完全唔知自己望緊邊，啱啱仲有少少暈。」MC見到媽咪即向對方打招呼，Kaho也即時向MC笠高帽表示：「Auntie你個仔好乖呀！知書識禮，平時又孝順。」氹得MC即時開懷大笑。

二人合唱部分，不乏Kaho與MC的個人表演，其中Kaho大騷琴技，邊彈鋼琴邊唱歌時令台下觀眾頻頻大嗌「好靚仔！」不過Kaho獨個站在台上時，卻道出心底話：「我係一個冇乜自信心嘅人，但呢種感覺唔係無中生有。個幾月前睇到一篇關於我參與過嘅一個活動嘅報道，當中提及出席嘅藝人，但佢提及所有人就係冇提到我，我嗰刻覺得自己係咪咁渺小呢？自己係咪咁冇存在價值呢？咁諗就令自信心低，跟住自信心繼續差落去，呢啲事情發生咗好多次，但係原來呢幾年我搵唔到存在價值嘅時候，你哋搵到。」台下粉絲都紛紛大嗌「加油！」。

忍不住泣不成聲的Kaho再說：「原來喺我覺得自己好渺小嘅時候，你哋可能會覺得我係你哋嘅唯一，我真係好多謝你哋！你哋唔會明我幾多謝你哋陪我行咗咁多年，但我都想同你哋繼續一路成長，好多謝你哋將心入面嘅主角光環戴喺我身上。」心情久久未能平復的他，即使唱起新歌《主角光環》還是邊哭邊唱，粉絲們揮動着燈牌與Pong Pong棒和唱。

至於MC在他的Solo部分，則選擇挑戰多首高難度作品，包括昔日在《全民造星2》同組的MIRROR成員Jer作品《狂人日記》，他說：「呢首歌都真係幾狂人！」以及韓國天圑Big Bang成員太陽的《Eyes, Nose, Lips》，他又表示完全不懂韓文：「學嘅過程好辛苦，我真係逐粒字死記，要多謝我嘅Stylist（造型師），我每日綵排完就搵佢逐粒字教我點讀，我就逐個字去練。」