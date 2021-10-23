杜自持點評兩大歌后：林憶蓮講Feel，甄妮最惡！

音樂大師杜自持擔任《Uncle Ray榮休盛典》演唱會的音樂總監，日前他接受電台訪問時，談及曾1年編曲過百首作品，他說：「我承認作曲不太到家，常沒靈感，但編曲就不同，最快幾個鐘就編到。」他指每首歌「曲、詞、編、監」同樣重要，可惜當年編曲沒版稅，有時編曲重要過作曲，他覺得：「編過一啲歌嘅Melody，兩個字『垃圾』！點樣令佢唔垃圾？就要靠編曲。」

他跟天后級的林憶蓮自《灰色》專輯開始合作，指憶蓮唱歌講究Feel：「憶蓮好細心，最講究編曲及樂器大細聲起伏，因為佢要聽到有Feel去唱。我係有辦法捉到佢想要咩，譬如佢想要某啲rhythm，佢講唔出，但我會估到，嗰時很少人唱R&B，但佢超鍾意，碰巧我又超鍾意R&B，我一畀出來嗰啲rhythm，她就會說：『啱啦！Andrew，就係呢種！』」到憶蓮的《逃離鋼筋森林》專輯，他見證天后進步神速：「好犀利，我哋最初由《灰色》合作，到《都市觸覺》時揀了一首俄國女歌手Basia嘅歌改編成《逃離鋼筋森林》，嗰首歌其實超難唱，但佢掌握得好好，佢嘅唱功又到咗一個新頂峰，我認為當時冇其他女歌手可以唱到呢首歌。」

談及跟出名惡及霸道的甄妮，曾與她合作3個演唱會，他說：「真係唔好辣着甄妮，佢惡起上嚟唔係人咁品，唔啱就會鬧！我哋相處好得意，事關我又係臭脾氣，但我哋好多次鬧完交又攬頭攬頸，係冇隔夜仇。最近我去美國探佢，因為佢囡囡Melody讀完書已經喺當地工作。我哋吃飯時問佢點解唔出返嚟唱歌，咁太浪費了！她話講咗退休，二來佢驚衰收尾，擔心自己把聲及形象不夠以前好，但我見佢時，身形都係冇乜變。」