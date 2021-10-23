再惹抄襲風波！陳偉霆做《了不起的舞社》嘉賓？

早前有內地平台食住韓劇《魷魚遊戲》熱潮，透露2022年會推出綜藝節目《魷魚的勝利》，節目係玩兒時遊戲，充滿回憶殺，但係睇落去無論名，宣傳海報同節目內容都同《魷魚遊戲》幾乎完全一致，惹嚟網民狠批，最後內地平台就澄清冇抄襲，仲話個節目真正個名係《遊戲的勝利》喎！其實除咗呢個節目，該內地平台仲有個擬製作嘅綜藝節目《了不起的舞社》，都涉嫌抄襲依家熱播嘅韓國綜藝節目《街頭女戰士》（Street Women Fighter），再度惹嚟網民熱議！

《街頭女戰士》係以女子舞團為主嘅街舞競技節目，由8個實力強勁嘅女子舞團進行街舞比賽，選出最終決出排名第1嘅Global K-Dancer！而《了不起的舞社》亦係「女子舞社」選拔真人騷，總共分為四個賽段，分別是招募、任務挑戰、齊舞挑戰，最後角逐最強舞社領隊，同埋最齊編舞作品，並選出MVP編舞師等，玩法同《街頭女戰士》大同小異，惹嚟唔少網民炮轟「為甚麼只會抄襲」、「自己策劃個綜藝好嗎」！《舞社》擬邀陳偉霆、宋茜、劉雨昕同韓國男團NCT成員Ten等做嘉賓，而喺《街頭女戰士》中，NCT隊長泰容都有可能會擔任評審添！