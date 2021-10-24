【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月十九乙巳火危日

吉時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、理髮

忌：出行、栽種、移靈

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、6、7、9

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座

頭腦精明，理財有道，為荷包省下不少支出。

金牛座

人緣不錯，可跟身邊人融洽相處，打成一片。

雙子座

財運一般，但不至於破財，做事忌一心二用。

巨蟹座

容易犯錯，處理公務宜保持專注，步步為營。

獅子座

判斷力弱，有可能把心力花在無謂的事情上。

處女座

自覺比不上別人，精神受壓，笑容變得僵硬。

天秤座

被別人拖後腿，工作效率低下，谷到一肚火！

天蠍座

勿在別人背後說是非，否則有可能惹上麻煩。

人馬座

財運上升，適合做理財規劃，或作小額投資。

山羊座

人氣不俗，易結識新朋友，從對方身上獲益。

水瓶座

吃得苦中苦，方為人上人。勿被小挫折打沉！

雙魚座

跟合作夥伴多溝通，利建立默契，取得互信。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）羊 易破財

鼠

認清事業目標，勇往直前，成功不是夢。

牛

吉星高照，獲貴人力撐，小人不敢埋身。

虎

抽空出席聯誼聚會，可望迎來賞心樂事。

兔

瑣事纏身，耐性不足，易因忙碌而犯錯。

龍

人氣強，幹勁十足，適合與人互動交流。

蛇

心情愉快，不妨趁周日與家人共享天倫。

馬

精神狀態差，抗逆力弱，易被挫折打沉。

羊

投資過程容易受小人干擾，破財風險大。

猴

貴人運強，事業發展有機會更上一層樓。

雞

精神散漫，易出現倒霉的事，小心為上。

狗

心平氣和，遇到大小問題都能保持樂觀。

豬

是日沖煞，運氣一般，宜休息放鬆自己。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

晚年有福又有財的面相

民間有句俗話說「成事在人富貴在天」，富貴是能夠反映在人的臉上，這就是我們的面相風水。下面我們就從面相角度出發，看看富貴的面相有哪幾種？

1.看法令紋

法令紋就是面相書所云的奴僕宮，主管威嚇、駕馭、勢力、權勢方面。法令紋以長且開闊為好，此類人通常有不錯的事業運，紋理愈開闊則事業愈穩固。此外，法令紋生得氣色明亮者，中晚年身體健康，事業財富俱佳，精神和氣色皆好，屬於愈老愈有運的類型。

2.看耳垂

耳朵代表人的福氣，是一個人財富的源頭；尤其在早年、中年時，要觀察一個人耳垂的部分，如果耳朵大而寬厚，色澤潤白，且有厚厚的垂珠，這樣面相特徵的人，容易招財聚財，老年運程頗佳，屬於壽命長的行列。

3.看人中

人中長的人，是長壽之相。這類人性格堅忍，生命力旺盛，具有耐性及毅力，晚年時運程頗佳，而且子女多數有出息，容易事業有成。

4.看下巴

下巴在相學中叫地閣，掌管人的晚年運勢，好的面相應該是「天庭飽滿，地閣方圓」。假如下巴長得飽滿，晚年運程比較好；尤其是生有雙下巴的人，晚年運、子孫運都不錯，衣食無憂，能夠頤養納福，安享晚年。