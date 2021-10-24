新劇被劉穎鏇「爬頭」！王君馨不滿變蛋散心淡劈炮

無綫花旦王君馨近日疑不滿在新劇《超能使者》的宣傳片及海報被忽視，排位不及小花劉穎鏇，她向公司「投訴」後未獲回應，加上與無綫傾續約時不咬弦，有感被冷待。繼缺席公司節目巡禮後，她再將行動升級，決定劈炮離巢，與無綫結束14年賓主關係！

現年35歲的王君馨，2007當選港姐亞軍，卸任後轉戰演戲，由花瓶角色躍升至無綫花旦之列，還染指樂壇，早前又擔任跳舞真人騷導師，可謂百足咁多爪。雖然最愛還是演戲，但近年所接的劇集角色未見發揮空間，她與無綫傾續約時，要求未得到配合，而稍後推出的新劇海報及宣傳片中，她有見排位竟不及「師妹」劉穎鏇，曾向公司反映，惟不獲理會，不受重視的她萌生向外闖的念頭。

發火辭演新劇

君馨有份參演的新劇《超能使者》宣傳片日前曝光，但片中她竟然只得揸槍鏡頭，手槍更遮住其樣貌，一不留神或未能發現她的存在！反而小花劉穎鏇頻頻登場，加上一身性感造型，比起「女一」詩詠還要搶鏡！不僅如此，該劇的宣傳海報中，劉穎鏇與詩詠、陳展鵬及陳山聰站在前排，君馨卻只在後排位置，相片比例小而且不顯眼，她內心當然不好受。

《超》劇是《城寨英雄》同一班底，只是女主角由胡定欣變成詩詠，打得出色的君馨當年憑「花曼」一角成功上位，後來更勇奪「最受歡迎電視女角色」，認為自己在《超》劇應備受重視，故曾就海報排位問題向監製文偉鴻及公司反映，惟情況未見改善，令她有感被公司冷待。《超》劇早前再以同樣班底開拍《隱形戰隊》，起初亦有安排君馨參演，惟有指她嫌戲份不突出而推卻，角色最終落在劉佩玥手上。

節目巡禮冇影

上述種種事件令君馨重新思考去向，眼見身邊好友鍾嘉欣、岑麗香及苟芸慧等雖然先後離開娘家無綫，但發展尚算不錯，「回歸」拍劇同樣可以做女主角，反觀其事業卻一直未能更上一層樓，所以她決定放手一博向外闖！大抵是有了新目標，前晚（22日）無綫舉行節目巡禮，她一於No show，上位的劉穎鏇則以性感姿態亮相。

監製認鏡頭少

東網昨日（23日）電話訪問君馨，問到她是否不續約，她未有正面回應，她更笑說：「大家想像力豐富啫，我好好。因為要離港拍劇，準備緊隔離嘅嘢先冇去節目巡禮。（係咪唔滿意喺《超》劇海報個樣好細？）其實大細唔緊要，對我嚟講每一個人都好畀心機去演，所以比較緊張觀眾反應，希望收視爆燈開續集。」

至於被指風頭蓋過君馨的劉穎鏇，表示對傳聞不作評論，但力撐對方戲份不少：「條宣傳片係打鬥場面多啲啫。（傳佢唔續約？）真係唔知，只係聽講佢想放多啲心機喺跳舞同唱歌上，想努力做多啲作品。」對於有指君馨不滿宣傳片及海報被冷待，《超》劇監製文偉鴻指對方未曾向他反映，更說：「宣傳片佢少鏡頭，係因為佢個角色身份好神秘。（佢唔滿意《隱》劇角色，所以推咗套劇？）冇，本身都冇安排佢參與。」