李雲迪一定要睇！衰鹹濕「前輩」求生手冊

被官媒力批「自作孽不可活」的內地鋼琴家李雲迪，現在於北京接受行政拘留，究竟拘留後前路如何？真的是絕路去到不可活？其實因為下半身而影響下半生的藝人大有人在，正所謂前途由我創，雖然衰鹹濕搞到一身蟻，但最後都一樣搵到出路，李雲迪踎喺拘留所時，應該狂刨這本「求生手冊」，做定準備，唔使愁！

文章

文章本來有個又靚又識做戲的太太馬伊俐，但衰在太太大肚時，即2013年他被發現和女星姚笛在酒店偷食，更去香港共遊5日4夜，猶如度蜜月。最後馬伊俐有情有義公開力撐兼話原諒，但文章的事業依然冇起色，幕前演出少之又少，雖然2016年曾客串周星馳電影《美人魚》等作品，但如果要擔正主演，始乎難過登天，去年本來他和閆妮等合演新劇《裝台》，最後不單反應差，播出時戲份被刪，連演員表上都被除名。前年和太太離婚的文章，開始轉型到幕後發展，如做編劇或導演，甚至當演藝導師，總之不用出鏡，一用有人仔搵！

吳秀波

因和湯唯合演電影《北京遇上西雅圖》而升呢為一線男星的吳秀波，暖男大叔形象深入民心，2018年卻被女星陳昱霖大爆跟他有長達7年的婚外情，更指他的出軌對象多多。暖男變渣男，吳秀波被全面封殺，多次試水溫復出全部失敗，雖然還有兩部作品未推出，但自知無望再吃娛圈飯，有知情人士爆料，指他開始轉做幕後搞投資影視作品，更有人傳他和友人合資搞火鍋店生意，繼續「滾」！

王全安

雖有索爆「星女郎」太太張雨綺，但有柏林影展金熊獎光環的導演王全安，一樣慾求不滿，2014年嫖妓時被捉到正，張雨綺喊離婚，被內地娛圈封殺，意料之內。王全安雖然下半身「失控」，但勝在還有才華，尤其出軌之事，對外地影壇來說，well,it's not a big deal,man！故他近年的作品如電影《恐龍蛋》可繼續在柏林影展等國際性影展參選。

李小璐

身為金馬影后的內地女星李小璐2017年被發現跟饒舌歌手PG One宿一宵，親密互動多多，綠帽唔怕戴，最緊要除得快，李小璐老公兼男星賈乃亮糾纏了兩年，至2019年才離婚。雖然被演藝圈封殺，但李小璐改行做帶貨網紅，大搞時裝網店，成日開帶貨直播。