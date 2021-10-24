準備紙巾︱E奶波波極「胸」狠　水戰升Cup江嘉敏

曾打造《3日2夜》、《嫁到這世界邊端》及《Do姐有問題》等節目、有「3日2夜之父」之稱的張志明，本為無綫非戲劇節目監製及經理，但會在本月底離職，其在無綫最後一個作品、由方紹聰（奶仔）主持的《野外步出》，播出以來深受歡迎，無綫有見及此，決定添食，新一輯將於下月播出，更邀來「有料之人」江嘉敏、「波波」黃婧靈、黃美棋及鄧伊婷等擔任嘉賓。

一眾美女玩盡水、陸、「胸」，包括機動遊戲及越野車等，又穿上泳裝展示驕人身材，其中江嘉敏大方「出線」，更見上圍升Cup，令現場氣氛Hot爆，宅男一定要拎定紙巾抹鼻血，她說：「拍足成日，係辛苦少少，真係暈住拍，不過幾好玩。（好胸狠？）我都係適當場合着適合嘅衣着啫！」

至於E Cup波波則與何泳芍扮演美人魚，唯美背後原來浸足成日，幾乎甩皮，波波說：「除咗食飯，幾乎冇離開過泳池，雖然用足兩支防曬，但最後都曬傷咗。依家過咗個幾月，啲曬痕仲喺度，着Bra壓落去依然好痛！」她看過片段覺得相當有活力，所有女生都健康性感，非常期待節目播出。

黃美棋驚到喊

至於黃美棋到水上樂園玩，她說：「件泳衣係男友幫手揀嘅，最難忘係玩滑梯，有人同我講要護頸先好去玩，我幾年前曾經傷頸，所以好驚，喊咗出嚟！」鄧伊婷同樣變喊包：「我同奶仔玩滑浪風帆，點知出到海大家傾咗啲心底話，結果忍唔住喊，真係一路曬一路喊呀！」