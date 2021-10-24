傳KTV封殺事件首現身！蔡依林出G奶四兩撥千斤

台灣天后蔡依林（Jolin）早前無端端「上榜」，被指在內地網上瘋傳的KTV封殺名單中榜上有名，其歌曲被內地的KTV全面下架，Jolin未有正面回應，但其官方粉絲會已呼籲不要相信及廣傳，更有網民「實地測試」指依然在KTV可點唱其歌曲。明顯封殺傳聞未有影響Jolin的心情，日前她以中空裝騷美胸在台北出席時裝活動，是封殺傳聞後首度現身，她笑言因疫情關係放了長假，故是次出席活動見到現場大批傳媒，心情有點緊張：「現在還是偶爾有一些明星的工作，第一次看到這麼多人，反而有點不習慣。」至於會否在跨年騷演出，她說不清楚，要交由經理人處理。

另外，久未更新內地短片平台的Jolin，在昨日（23日）終於有新短片發布，在片中本來身穿運動裝的她，突然起腳一踢玩「變裝」，身上的運動裝變成花花低胸裙，當她如行貓步般chok住行時，馳名G奶不斷搖晃，她留言：「想知道我的鞋是多少嗎？都沒差朝天踢挑戰。」相隔三個月再有短片上載，難怪短片發布了四小時，已有超過17萬網民讚好，大批網民留言讚她索爆外，更紛紛反問：「不是說下了架麼？證明是造謠！」、「女神快來開演唱會！」、「終於營業了！封殺傳聞假的！」、「姐一腳踢破傳聞！」另外，有粉絲十分有心思的，把Jolin出道以來的不少造型，來製造座枱擺設，Jolin立刻轉發分享，令該粉絲喜出望外，說想不到對方會發現。