洪嘉豪講感受又爆喊　同張天賦輪流做喊包

歌手洪嘉豪及張天賦（MC）在麥花臣場館舉行一連兩場音樂會的尾場演出，其中彈琴一part，他們唱出比前一場不同的歌，因想給大家不同驚喜，又謂今朝來到再練歌。唱出《主角光環》前，嘉豪再度挑戰「感人宣言」，笑言：「我都係要挑戰講多次篇稿。」續聲震震謂：「大家成日同我講要畀多啲信心自己，死啦，真係有啲feel添。」續哽咽謂自己冇信心，覺得自己冇存在感，幸多得粉絲讓他找到存在價值，之後唱歌時又喊到唱不到，要多番用紙巾拭淚，粉絲即歡呼鼓勵。之後MC踢爆他：「尋日同事賭500蚊佢唔喊，點知喊咗，到今日賭1000蚊，因為都喊晒，估今日唔會喊。」嘉豪即笑言：「好彩我截晒賭注，今日喊晒。」

唱出《謎之微笑》前，MC突然帶領全場唱出生日歌，向26號30歲生日的嘉豪預早慶生，嚇呆的嘉豪笑言：「其實我之前已經知呢part，但真係唔記得咗，所以仍然有驚喜。」之後兩人落台唱歌與大家握手。接着身為「賦豪CP」的他們合唱《勞斯萊斯》，期間又Hehe拖手、幫對方抹汗、攬腰、搭膊，引得大家尖叫，唱完後即宣布「分手」，但又笑言為工作可以隨時復合。接着兩兄弟講心底話，其中MC向嘉豪講：「尋日佢喊完message佢，我話冇理由唔得架嘛，心目中洪嘉豪冇咁脆弱，好堅強，唔得都會撐住。」尾聲唱到《窮小子》時，MC都突然感觸落淚，嘉豪即抱抱他。之後兩人出場encore，期間即場叫捧場的陳蕾上台唱歌，陳蕾即笑言本身食緊後台的蘋果，又笑言好彩有化妝。

騷後兩子受訪，期間MC向嘉豪送上生日蛋糕，切完後他們即忍不住試食。受訪時講到兩人都輪流變喊包， MC表示：「原本冇預過會喊，係個氣氛，加埋講咗啲嘢百感交集，諗番之前比賽嘅嘢，又諗吓我哋識咗7年，開心有大家支持，好多嘢得來不易。」講到嘉豪連續兩晚都喊，他自稱並非眼淺：「我本身絕對唔易喊，可能hit中弱點，呢幾年工作上唔開心。」兩人又話很滿意今晚表現，感到不捨得。講到台上二人Hehe味濃，MC笑言：「有啲歌配合劇情需要，證明我哋係專業嘅演員。」

講到嘉豪將30歲生日，他謂會與家人、朋友食飯慶祝，為了音樂會戒了一個月口，騷後要放肆， 對於目標，他表示：「暫時音樂上都滿意，開心咁多人支持，繼續行就ok。」而講到MC今場反而冇除褸，他笑言：「後尾睇番啲相，有番件褸好睇啲，希望最佳狀態先騷畀大家睇啦，下次準備時間多啲，可能有肌肉畀大家睇！」嘉豪亦話：「因為今次得一個月準備，時間好緊迫，如果下次多啲時間我哋就騷啦。」