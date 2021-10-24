【心理測驗】撒嬌柴犬　表現內心

有人話「撒嬌的女人最好命」，因為她們看似只要嘟嘟嘴，就能獲得別人的喜愛和幫助；不過，撒嬌既不是女生的專利，亦不是女生的必備技巧，要掌握當中的精粹，真的很考驗個人的修為和造化。你是一個懂撒嬌的人嗎？可能連你自己也不知道，這項「人類絕學」你不經意早已練成卻不自知而已，不如一起看看自己的撒嬌指數吧！

【問題】

請從以下不同姿勢的柴犬之中，憑直覺選出你最喜歡的一隻。

A.1號

B.2號

C.3號

D.4號

E.5號

F.6號

【結果分析】

A.撒嬌程度40%

你是一個冷靜且穩重的人，選擇1號柴犬的你不擅長撒嬌，雖然有時候會感到寂寞，但不願意直接地說出口。面對了解你個性的親近家人及伴侶時，或者可以作出一些婉轉的撒嬌，但如果對方不能了解你的想法，他們就沒法走進你的內心了。

B.撒嬌程度100%

要是你選擇2號柴犬，可見你是天生的撒嬌王者，非常擅長並懂得利用這項天賦，來獲得別人的幫助與喜愛。其實你是一個聰明的人，會刻意隱藏自己的技能，假裝不懂與困惑，透過讚美別人來尋求協助，令大部分人都無法拒絕你。

C.撒嬌程度60%

你選擇3號柴犬，代表你是一個直率的人，能夠輕鬆地向人撒嬌，當有困難時就會立刻尋求他人的幫助，不會感到害羞。不過你的撒嬌方式是直接而不做作的，不會令身邊的人感到不適。與其說你是在撒嬌，不如說是以一種可愛的方式來表達自己。

D.撒嬌程度0%

選擇4號柴犬的你是一個堅強的人，喜歡獨處，更別提撒嬌。可能是從小到大養成的習慣和生活環境使然，形成你完全不知道如何向別人撒嬌的性格。即使偶爾會遇到難題、感到寂寞，但你已習慣自己一個人度過，不會隨便向別人坦露內心。

E.撒嬌程度80%

若然5號柴犬是你的選擇，表示你是一個害怕孤獨的人，喜歡認識朋友，無論去那裏都習慣性叫上別人，為人熱情。另外，你亦非常懂得察言觀色，懂得看準時機再撒嬌，不會盲目的表達自己。你會觀察不同人的個性，從而調整自己的撒嬌方式，通常是團寵的存在。

F.撒嬌程度20%

天生你是一個害羞內斂的人，所以你會選擇6號柴犬，不擅長向別人坦露自己的心情。你容易感到焦慮，只要一想到有機會被對方拒絕，就會害怕得隱藏起自己的真心話和情緒，不敢向對方撒嬌。如果你不夠信賴、了解和依賴一個人，一般很難與對方撒嬌。