網民選2021年最佳韓劇　《魷魚遊戲》都要輸畀佢！

唔經唔覺又嚟到10月尾啦，喺2021年有唔少令人深象深刻嘅韓劇播出，好似掀起全球追劇潮、由李政宰主演嘅《魷魚遊戲》，同埋大獲網民好評、由宋仲基主演嘅《黑道律師文森佐》等，最近有網民喺網上發起咗個「2021年最佳韓劇」投票，睇吓邊套係網民嘅至愛，最終結果仲令人相當意外，第1名竟然係由金宣虎同申敏兒主演嘅《海岸村恰恰恰》，《魷魚遊戲》只係得第2名，真係估你唔到囉！而第3名係由李帝勳同陳俊翔主演嘅《我是遺物整理師》，《文森佐》只係得第4名，第5名係張基龍同惠利主演嘅《我的室友是九尾狐》！

《海岸村恰恰恰》係改編自2004年電影《我的百事通男友洪班長》，講述演都市牙醫嘅申敏兒，喺海邊嘅小村莊上開牙科診所，同由金宣虎所演，只係拎最低工資，喺村莊包辦大小事務嘅熱血「洪班長」之間嘅愛情故事，劇情搞笑又浪漫、加上治愈嘅氛圍，同埋男女主角嘅高顏值加持，成功吸引觀眾，結局創下12.665%收視率，打入韓國tvN電視台最高收視率前10名劇集，人氣當然勁到爆啦！

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