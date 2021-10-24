李雲迪獲官媒總編出聲護航：他畢竟不是吳亦凡

「鋼琴王子」李雲迪在北京涉嫖娼被行政拘留，由王子變過街老鼠，被一沉百踩，一夕之間優質形象全毀，官媒發聲強烈譴責「自作孽不可活」，當大家都睇戲食花生時，就有官媒總編胡錫進出聲為李雲迪護航，他說：「李雲迪畢竟不是吳亦凡」，要輿論別太過火。」

胡錫進昨日（23日）在社交網發文表示，李雲迪嫖娼被抓是自食其果，他是明星，其動向告知公眾順理成章，而此事造成這麼大的風波，網友議論紛紛、行業協會第一時間表態，各界因李雲迪違法背德對其進行抵制，是正確的反應，但所有事情加在一起，還是讓他覺得有點不合適。

胡錫進指，李雲迪現在的情況就像被「掛着牌子在互聯網（網路）上遊街」，有些人批評他、對他失足表達可惜，還有很多人朝他吐口水，有些媒體話說得很重，彷彿他犯了重罪，不過同時也有人反問「這是不是有點過了？」

胡錫進說：「李雲迪無疑做錯了，而且違法了，他是明星，連帶付出名利場上的額外代價也是必然的，不自律就需承受，人愈紅跌得愈重的風險，但李雲迪畢竟不是吳亦凡，其違法行為對社會的危害是相對較輕的，每個人都有直抒胸臆對他進行斥責的權利，與此同時，所有反應疊加在一起，應該展現的是社會對他處理與法律和道德相適配的恰當感。我們的社會需要方向明確、規則清楚、底線堅決，同時內部空間充足，除了正確和正義，嚴肅和嚴厲，還要有善意和耐心，鼓勵治病救人。我希望互聯網能夠彰顯懲惡揚善的愛憎分明，也要展現道義的豐富性，避免在任何方向上過猶不及。」