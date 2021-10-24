片場抄筆記被睇中！葉蒨文唔介意做「小三」

藝人葉蒨文（Sophie）入行約4年，除了憑《愛．回家之開心速遞》打響知名度外，更因與紅極一時的樂壇天后「撞名」，令人留下深刻印象。訪問期間記者打趣問其父母是否很喜歡聽葉蒨文（Sally）的歌，Sophie笑答：「本來佢哋搵相士改咗另一個名畀我，點知媽咪唔係好鍾意，討論之際咁啱前輩喺電視唱緊歌，媽咪就話不如叫葉蒨文啦。」她又透露求學時曾被同學改花名「葉賤人」，而老師每次點名都會會心微笑，童年回憶充滿笑聲。

改名方面似乎有點「求其」，但做生意的葉媽媽對愛女人生路上的決擇，卻義無反顧的支持。畢業於英國京士頓大學服裝設計系的Sophie，為了演藝夢而放棄了「本行」，更坦言入行以來未正式畀過家用：「所以我好感激媽媽，令我冇後顧之憂去追尋理想（入行），不過好似近排接到廣告，我會出錢請全家人食餐好嘅，我諗媽咪注重嘅係我有冇心啫。」談到自己無憂心生活，Sophie更感恩擁有「萬千寵愛」﹕「同母異父嘅家姐哥哥大過我20年，佢哋性格好玩得又好錫我，完全冇代溝。」

Sophie表示其實從小已很有表演欲，只是當初覺得演員路遙不可及：「驚畀人話發明星夢，後來諗通咗就目標為本，最唔鍾意選美嘅我走咗去選港姐，落選後等通知入藝訓班等咗好耐，我當時諗如果唔收我嘅話，就會去報讀演藝（學院）。」深感不是「班科出身」，Sophie明白努力與付出缺一不可：「藝訓班嘅時候，同學蘇韻姿已經入咗《愛．回家》，我掹車邊每日去片場，睇人開工兼做筆記，漸漸地畀導演發現咗我，由客串同學甲變成有固定角色。（依家有乜角色想挑戰吓？）我天生精力充沛，最高紀錄試過開工32個鐘再去搵朋友打機，所以好想試吓拍打戲，同埋試演古裝。坦白講啲人好鍾意搵我演小三去姣人，我覺得『姣』唔緊要，但希望角色有得發揮、寫得複雜少少，多啲機會學嘢。」

場地提供﹕寬巷子@海港城