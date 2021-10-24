【移居台灣】港澳特定專才可入籍？台灣擬放寬定居　　　

隨時局變化，去年獲台灣居留許可之港澳人士，竟急升近1倍達到10,813人，而今年截至8月亦已有6,151人獲批，而且有大量待批申請。據台灣傳媒引述，台灣當局將考慮修改法令，放寬港澳專業人士在台定居。

現行規定是，港人在台工作只能居留，不能申請定居，故入籍無門；若是學生，亦要來台取得學位後留台工作居滿5年（每年住台183日以上），最後1年平均月入超過基本工資2倍，才能申請定居，不可說很容易。但若台灣通過新修訂，港澳特定專業人才、全球500大畢業、35歲以下新創者，只要在台居留3年，便可申請定居；而專業工作者，居留滿5年，亦能申請定居。換言之現持「就業金卡」在台工作之香港人，將可申請定居，開了入籍出路。

甚麼是就業金卡？

台灣就業金卡，是發給外國及港澳「特定專業人才」的就業准證，它兼具了工作許可、居留出入境證功能，有效年期分為1年、2年及3年，申請時可自行選擇。針對港澳特定專才，就業金卡會給予一定期間開放式個人工作許可，不受限於一定僱主聘僱及申請，且享有減免所得稅優惠。

就業金卡核發（港澳特定專業人才）

怎樣才算特定專才？

對台灣來說，甚麼人才是「特定專業人才」？據台灣專業人才延攬及僱用法資訊專頁的說明，申請在台灣從事專業工作者，會按專業資格程度，區分為外國專業人才、外國特定專業人才、外國高級專業人才共3類，其中「外國特定專業人才」資格要經由台灣中央目的事業主管機關審認，確保你有以下8大專業領域的專長：

（1）科技領域（科技部）

（2）經濟領域（經濟部）

（3）教育領域（教育部）

（4）文化、藝術領域（文化部）

（5）體育領域（教育部）

（6）金融領域（金融監督管理委員會）

（7）法律領域（法務部）

（8）建築設計領域（內政部）

各領域機關對外國特定專業人才，都有不同要求，例如教育領域會要求申請者，要畢業於國際認可之排名前200名大學院校且持博士學位，又或曾於排名前500名大學院校服務5年以上等等；又例如法律領域，亦會要求申請者在台灣或其他國家月薪曾達新台幣16萬（約港幣4.5萬）、取得台灣外國法事務律師執業許可證等，總之各領域條件不一，難逐一細述，故專業工作者請務必細閱以下官方網頁，詳細了解你相關專業之特定要求。

特定專業人才之資格認定

就業金卡者親屬可留台嗎？

持就業金卡到台灣工作，可攜同家人赴台嗎？就業金卡持有人之配偶及未成年子女，是可申請依親在台居留；而持卡者直系尊親，包括父母、祖父母及外祖父母等，亦可申請探親簽證，停留期限6個月，期間可多次入台，期滿可申請延期，每次總停留最長1年。而受聘僱之就業金卡持有人，其配偶及未成年子女（或20歲以上因身心障礙無法自理生活之子女）只要領有居留證明，亦不受住滿半年才能申請全民健康保險之限制。