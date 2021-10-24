張繼聰最後階段跑到想嘔　為阿女頂硬上

染了一頭白髮的張繼聰處男下海參加渣馬，更首戰半馬，跑出1小時33分29秒佳績，衝線一刻Chok住擺Rock and Roll手勢，心情靚爆！受訪時他抵死自嘲是上年紀的業餘愛好者，成功做到教練要求於90至100分鐘完賽，非常滿意成績：「梗係滿意啦！大佬！有命返嚟同你哋講嘢喎！為新電影搵教練練長跑一年，一星期操5日，但套戲依家都未拍，教練就叫我試報渣馬。（有冇睇排名？）唔計較，今次已經有交代。」

阿聰表示跑過終於明白跑步會上癮道理，覺得跑步係健康運動，會令自己心理質素好好，問到之後可會再報名參加？他卻笑說要睇情況，但就會Keep住跑步：「畢竟我成41歲先跑，都唔後生，依家跑完好開心，尋晚（23日）瞓咗幾粒鐘。（老婆謝安琪同對仔女有冇話嚟終點等你？）冇啦咁早！佢哋都未起身，今朝我4點就出門口，開早更的士咁。」然後Sweet爆話囡囡張靖幫他搽指甲油，再晒出左手手指「晒命」：「叫我攰就望吓隻手，我叫佢搽埋右手，佢話唔想我咁辛苦，冇計！真係畀佢治到！（你跑嗰陣有冇望？）望咗2、3次，個個都話西隧係地獄，但一出到嚟全部斜路仲辛苦。」

不過阿聰坦言跑到灣仔附近時一度想腳抽筋，最後2km更是跑到直頭想嘔，但見沿途有好多街坊為他打氣，為唔想「樣衰」惟有頂硬上：「我係演員嚟嘛！做戲做全套，哈哈！跑完最想歎杯咖啡。」又搞笑同記者夾計向囡囡認叻：「因為喺2個鐘內跑完會有個紀念獎牌，咁我就會同佢講爸爸跑贏咗幾萬人，你哋唔好踢爆我！」

另外，講到主演電影代表香港角逐第94屆奧斯卡「最佳國際影片」，他直言好開心、好感動，好榮幸能參演：「上映反應好好，依家仲去埋奧斯卡，呢度係勵志片，自己親歷其境覺得人生真係充滿希望，好戥導演開心，花咗好多年時間準備，呢條路唔易行。」並大讚各演員都為電影付出好多，證明這個世界有付出會有回報。