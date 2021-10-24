On仔身體不適退賽　釗峰Donald贊成休息來年再跑

體壇盛事「渣打香港馬拉松2021」事隔一年今日（24日）再舉行，相比之下今年參賽的藝人明顯減少，但仍吸引馬拉松常客「肯亞徐」徐濠縈（阿徐）、DJ唐劍康（Donald）、釗峰、林奕匡、張紋嘉等落場，其中跑開全馬阿徐今年「降呢」挑戰10k，跑出1個鐘14分鐘23秒，而原本參與半馬的陳健安（On仔），昨夜（23日）臨開跑前一日於社交平台出Post宣布因身體不適退跑，大叫好可惜，並說下年再賽。

釗峰偕Donald受訪，前者10k衝線成績為50分48秒，而後者則以1個鐘49分鐘40秒完成半馬賽事。Donald開心謂跑出自己最佳成績，但都不及首年參與的新手張繼聰快，相差約16分鐘，笑斥對方「黐筋」：「唔同佢玩呀！但其實佢先係老手，好多年前係佢帶起跑山頂，佢係好快！」而釗峰亦話今次是自己最佳成績：「好多人都話西隧係地獄，所以一開波已經有晒心理準備，不過都唔敢跑得太激烈，怕應付唔嚟，最後成功捱過呢個新地段。」

講到兄弟On仔棄賽，釗峰都大感可惜，因為知道對方為賽事嚴謹控制飲食及作息時間，Donald更開On仔玩笑：「操到成個軍人咁！不過佢都60幾歲，唔舒服就要休息吓。（有Message關心佢？）大家都係男人唔搞呢啲嘢啦！」釗峰同說沒有過問對方為何不適，贊成他退賽決定：「佢係跑半馬，冇得搏，遲啲再跑更遠嘅路，下年再一齊參加！」