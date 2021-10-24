10k常客︱張紋嘉唔滿意成績　內心粗口橫飛

歌手張紋嘉（Crystal）及林奕匡（Phil）今年齊齊參加渣馬，是多年的10k「常客」，最終成績分別是1小時15分鐘02秒及1小時08分鐘08秒。Crystal坦言對賽果非常不滿意：「呢個時間對我嚟講係慢，好失望，比過往慢咗成5分鐘，邊跑內心邊粗口橫飛，可能之前後生啲，同埋冬天舉行冇咁熱。」

Phil表示之前最快跑出1小時03分鐘，對今次成績覺得不過不失，雖然在疫情之下少練跑，但都可於預期之內的70分鐘完賽。他們又謂今年轉新跑道，首次「挑機」西隧，即使有多年參賽經驗，但仍有被考起：「未跑過唔係咁熟條路線，唔知喺邊個位出力，冇諗過上斜會咁熱。」Phil更說冇諗過一出西隧會對正個太陽，加上沿路好多暗斜，捱得好辛苦，心跳一度高達182下，要即時減速調節。

他們笑說有被市民認出，於跑道旁不停打氣，又用電話影低過程，所以大壓力到想慢行都唔敢。問到下年會考慮出戰半馬或全馬？Phil即說先想跑好10k，希望可於1小時內完成：「有好多人喺36、37歲先嚟破紀錄，仲有大把時間。」而因為他接下來仍有工作，隨即速逃回家梳洗準備。