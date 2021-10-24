陳柏宇不斷自我挑戰　追求駕馭任何一首歌

歌手陳柏宇（Jason）相隔4年將於12月舉行第2次紅館演唱會，最近已密鑼緊鼓籌備的他，曾兩度聲帶受損，坦言或多或少有陰影，現在每日學唱歌都會監察聲帶狀態，好好保護聲帶之餘，想不停挑戰自己，深明能夠唱好歌不是一朝一夕的事，不但要唱好每首歌，更想追求變化：「唱歌係無止境，好希望幾年後可以令自己更容易處理要唱嘅歌，因為自己啲歌比較難唱，亦希望聲線上有變化，man啲，可以駕馭每一首歌。我覺得聲線是應該同人成長一樣，隨年紀有不同變化。」練聲以外，Jason透露背歌詞反而是一大難題，他往往是用最多時間去準備，不過甚少在台上忘記，所以他都呼籲粉絲今次來看演唱會時記得背熟歌詞，到時就可以跟他一起大合唱。

演唱會離不開的話題，當然還有Show肌環節，Jason上次在紅館開唱赤膊兼大Show麒麟臂，今次粉絲們自然期待可以再有機會見到，不過他卻大賣關子，坦言只要不用工作，他都會去做Gym，心態輕鬆。另一方面他亦落手落腳為演唱會拍攝宣傳片，早前推出了拉筋篇及背歌詞篇後今晚6時將推出「練聲篇」，片中未有重提聲帶受損一事，反而變管加厲練到七孔流血，用了紅色眼藥水加工，工作人員看到後，笑言有點嚇人。

除了網上宣傳外，唱片公司亦在港九各地為個唱進行宣傳造勢，早前他趁空檔也特地去打卡留念，更說：「當中嘅宣傳句語『你為了甚麼而奮鬥？』亦想激勵大家繼續為自己嘅目標而奮鬥，喺鬧市中為大家帶嚟力量！」