「巨聲幫」許廷鏗碰上吳業坤　火花十足玩互窒

「巨聲幫」的許廷鏗（Alfred）與吳業坤（坤坤）今日（24日）聯同長者管弦西樂樂團合作音樂會，二人已有年多沒見，今日久別重逢，Alfred笑言對方多了白頭髮及眼睛變大。坤坤稱今次合作超越年齡界限，對他來說是一個挑戰：「我會唱《車衣妹萬歲》同《打雀英雄傳》，呢兩首面世時我都未出世，我花咗好多時間去背歌詞。」Alfred指能跟長者們合作感到榮幸：「佢哋好努力排練，可能佢哋嘅手指未必係最靈活，綵排時聽到佢哋演奏《獅子山下》，我忍唔住喊咗出嚟。」

問到二人可有機會合作？Alfred表示想跟對方學唱日文歌，坤坤笑言想學洗牙，又問對方新開的製作公司會否簽藝人，自言有人想介紹，Alfred坦言：「好多人都問我簽唔簽人，你哋搵間穩健啲嘅公司啦！」坤坤樂見朋友都有不同發展及嘗試，但自己就無意做老闆，更開玩笑稱要吸取Alfred的失敗經驗，Alfred聞言詐型：「喂呀！咁耐冇見你，你把口都仲係咁衰。」

另外，談到胡鴻鈞將開個唱，二人表示希望演唱會大賣，有機會會結伴到現場支持，不過他們隨即指近期工作安排緊密。問到坤坤為何缺席無綫的節目巡禮，他解釋自己當日身體抱恙，至於巡禮上未見其有份演出的劇集片花，他說：「可能寶物沉歸底呢！我未完約，仲有一段時間，來年會唱多啲歌，因為今年太少時間喺香港。」