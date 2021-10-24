「眼鏡廠」二度襲港　直擊鬼滅新打卡點

雖然暑假動漫節已完咗一段時間，但唔代表本地動漫迷無地方好去，近日於香港舉行的「BANPRESTO EXPO 2021 HONG KONG」就是必到打卡點。「眼鏡廠」之前曾在香港舉行玩具展，今云再度襲港，規模及展品數量較上屆多出1倍！入場所見展區共分2層，位於地面的是人氣動漫主題展區，集結5大作品的玩具及精品，包括《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《海賊王》、《我的英雄學院》及《龍珠》。同時場內設有多個立體展板，當中《鬼滅之刃》設計成日式烏居模樣，4位主角以真人高度呈現，配合一幅幅名場面圖片，完全為Fans自拍而設！

地庫二層則是Q posket專區，展出包括《迪士尼》、《美少女戰士》、《百變小櫻》、《初音未來》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《Re:從零開始的異世界生活》、《通靈王》等多個作品，《名偵探柯南》及《Stranger Things》更設有海外限定款式。另外，BWFC、英雄勇像、ESPRESTO、Grandista及BANPRESTO CHRONICLE展位亦有新作公開，部分更從未曝光，想先睹為快就要入場。

「BANPRESTO EXPO 2021 HONG KONG」開放詳情

日期：即日至11月8日(星期一)

時間：11:00至21:00

地點：K11 Art Mall地下及地庫2樓中庭