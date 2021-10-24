大熱劇《喬家的兒女》首播　宋祖兒與小演員撞樣100%

今年有多套高分的內地劇播出，其中口碑佳作、家庭倫理劇《喬家的兒女》由10月24日起在港台電視31「國劇830」時段播放，喜歡煲劇的朋友們，記得準時收看！

該劇改編自未夕的同名小說，由內地演員白宇、宋祖兒、毛曉彤、劉鈞等主演，故事以1977年南京的一個尋常百姓家庭喬家為背景，原本一家6口的家庭，母親生下孻子後難產而死，留下自私又不靠譜的父親，長子喬一成年紀輕輕便要肩負家庭重擔，照顧4名弟妹，故事橫跨30年，由5人的童年、少年一直講到成年後各自成家立室，當中有歡笑有眼淚，甜酸苦辣五味雜陳，從他們的個人成長、手足之情與婚姻愛情，見證着大時代的變遷。

劇集於8月份在內地開播時，首周在內地影視平台上便獲得8.7的超高分數，成為同檔期電視劇的評分之首，觀眾千萬不能錯過首周的播映，原著中童年故事佔了一半篇幅，但劇集只花了5、6集時間作交代，節奏明快，一氣呵成。劇集首周便大獲好評，除了劇情出彩，亦得力於一班小演員的精彩演出，他們的一哭一笑牽扯着觀眾情緒。劇集成功，不得不盛讚導演及劇組在選角上的嚴謹，為展現5兄弟姊妹的成長歷程，每個角色都由3至4位演員分別飾演幼年、童年、少年及成人，小演員不單靈動可愛，演出自然不生硬，他們的長相跟成年版演員十分相似，看着角色逐漸變為大人，簡直是無縫交接，尤其飾演四妹喬四美的童年演員蘇伊可跟成年版的宋祖兒簡直是同一個模刻出來一樣，有人將宋祖兒的童年照作對比，跟小演員長得超神似，網民笑言小演員撞臉成人演員的小時候，大讚劇組用心，單是從選角上就已經值得5星好評。

除了港台電視31播出外，港台網站（tv.rthk.hk）、流動程式RTHK Screen亦會同步播出，並提供節目重溫。